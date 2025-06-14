الملك تشارلز يكرم قتلى الطائرة الهندية في عرض عسكري

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لندن (رويترز) – ارتدى الملك تشارلز ملك بريطانيا وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة شارات سوداء خلال عرض عسكري يوم السبت تكريما لقتلى طائرة الخطوط الجوية الهندية المنكوبة.

وتحطمت الطائرة بوينج 787-8 دريملاينر بعد وقت قصير من إقلاعها من أحمد اباد في الهند يوم الخميس متجهة إلى لندن، مما أسفر عن مقتل 270 شخصا على الأقل في أسوأ كارثة طيران منذ عشر سنوات.

ونجا شخص واحد فقط من بين 242 راكبا وطاقم الطائرة، في حين قُتل آخرون عندما اصطدمت الطائرة بنزل كلية للطب أثناء سقوطها.

ووقف الملك دقيقة صمت بعد أن تفقد العرض العسكري الذي نُظم احتفالا بعيد ميلاده.

وقال متحدث باسم قصر بكجنهام إن الملك تشارلز طلب هذه التعديلات “كعلامة احترام للأرواح التي أزهقت والعائلات الحزينة وكل المجتمعات المتضررة من هذه المأساة المروعة”.