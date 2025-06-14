The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الملك تشارلز يكرم قتلى الطائرة الهندية في عرض عسكري

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – ارتدى الملك تشارلز ملك بريطانيا وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة شارات سوداء خلال عرض عسكري يوم السبت تكريما لقتلى طائرة الخطوط الجوية الهندية المنكوبة.

وتحطمت الطائرة بوينج 787-8 دريملاينر بعد وقت قصير من إقلاعها من أحمد اباد في الهند يوم الخميس متجهة إلى لندن، مما أسفر عن مقتل 270 شخصا على الأقل في أسوأ كارثة طيران منذ عشر سنوات.

ونجا شخص واحد فقط من بين 242 راكبا وطاقم الطائرة، في حين قُتل آخرون عندما اصطدمت الطائرة بنزل كلية للطب أثناء سقوطها.

ووقف الملك دقيقة صمت بعد أن تفقد العرض العسكري الذي نُظم احتفالا بعيد ميلاده.

وقال متحدث باسم قصر بكجنهام إن الملك تشارلز طلب هذه التعديلات “كعلامة احترام للأرواح التي أزهقت والعائلات الحزينة وكل المجتمعات المتضررة من هذه المأساة المروعة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية