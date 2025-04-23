المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح تحقيقا بشأن مؤسسه

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أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء أنّه فتح تحقيقا بشأن مؤسسه كلاوس شفاب، بعدما أدّت اتهامات موجهة إليه في رسالة مجهولة المصدر إلى تنحّيه عن منصبه.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، أنّ رسالة مجهولة المصدر أُرسلت الأسبوع الماضي إلى مجلس إدارة المؤسسة المرموقة، تتهم شفاب وزوجته هيلده بـ”خلط أعمالهما الشخصية بموارد المنتدى، من دون إشراف مناسب”.

وردا على أسئلة الصحيفة، نفى متحدث باسم شفاب هذه الاتهامات.

ووفق الصحيفة التي تستند إلى مصادر مطّلعة لم تسمّها، دفعت هذه الرسالة التي أرسلها موظفون سابقون وحاليون مجهولو الهوية، مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع عاجل “الأحد يوم عيد الفصح”، بينما “اختار شفاب الاستقالة الفورية” من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، “بدلا من البقاء لفترة انتقالية مطوّلة كما كان مخططا”.

وتشمل الرسالة من بين أمور أخرى، اتهامات بأنّ شفاب مؤسس المنتدى الذي يعقد قمة سنوية للنُخب السياسية والاقتصادية في منتجع دافوس السويسري الفاخر، طلب من موظفين شباب سحب “آلاف الدولارات” من أجهزة الصرّاف الآلي نيابة عنه واستخدم أموال المنظمة لدفع ثمن جلسات تدليك أثناء الإقامة في فندق.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد المنتدى الاقتصادي العالمي إجراء تحقيق داخلي.

وقال في بيان إنّ مجلس الإدارة “دعم بالإجماع قرار لجنة التدقيق وقد يبدأ تحقيقا عقب رسالة من أحد المبلّغين تتضمّن اتهامات ضدّ رئيس مجلس الإدارة السابق كلاوس شفاب”.

وأكد المنتدى أنّه “يأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد”، رغم أنّها “غير مثبتة”. ولذلك، لن يدلي بأي تعليقات أخرى بانتظار نتائج التحقيق.

وتنحّى كلاوس شفاب البالغ 87 عاما، عن منصبه من دون تقديم أي تفاصيل بشأن أسباب ذلك، مكتفيا بالإشارة إلى كبر سنّه.

ونفى المتحدث باسمه الاتهامات الموجّهة إليه، موضحا أنّ شفاب يعتزم تقديم شكوى ضدّ أي شخص يقف وراء الرسالة المجهولة أو “أي شخص ينشر هذه الأكاذيب”.

وقال إنّ النفقات التي دفعها مقابل جلسات تدليك أثناء سفره، كانت تُسدّد دائما. وأضاف أن شفاب دحض الاتهامات الموجّهة إليه وإلى زوجته بشأن القيام برحلات فاخرة وسحب الأموال من صرافات آلية.

نوو/ناش/الح