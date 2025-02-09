النائب العام يعلن العثور على جثث مهاجرين جنوب شرق ليبيا

reuters_tickers

2دقائق

طرابلس (رويترز) – قال النائب العام الليبي يوم الأحد إن السلطات الأمنية عثرت على ما لا يقل عن 28 جثة لمهاجرين بمقبرة جماعية في الصحراء بجنوب شرق ليبيا.

وأضاف النائب العام في صفحته على فيسبوك أن الجثث عثر عليها شمالي مدينة الكفرة، فيما تسنى تحرير 76 مهاجرا “من وضع الاحتجاز القسري”.

تبعد الكفرة نحو 1712 كيلومترا من العاصمة طرابلس.

وذكرت مديرية أمن الواحات في بيان يوم الخميس أنه جرى العثور على 19 جثة في مقبرة جماعية بمزرعة بمنطقة أجخرة في حين قال الهلال الأحمر الليبي إن فريقا تابعا له انتشل في اليوم السابق جثث 10 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة ميناء ديلة في مدينة الزاوية.

وتحولت ليبيا إلى طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر الصحراء أو البحر المتوسط بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

وقال النائب العام إن تحريات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توصلت إلى الاشتباه “بوجود تشكيل عصابي تعمد أفراده حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعذيبهم وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية”.

وأضاف أن النيابة العامة “استعانت بالطب الشرعي لفهم أسباب وفاتهم”.

وقال إن السلطات “أخذت في توثيق شهادات الضحايا المحتجزين، ووجهت بعرض ثلاثة ممن قبض عليهم؛ ليبي وأجنبيان، على سلطة التحقيق”.