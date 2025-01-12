الناخبون في جزر القمر يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

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موروني (رويترز) – توجه الناخبون في جزر القمر إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد لانتخاب أعضاء البرلمان المؤلف من 33 مقعدا، وذلك بعد مرور عام على إعادة انتخاب رئيس البلاد غزالي عثمان في انتخابات زعمت المعارضة أنها شابتها مخالفات على نطاق واسع.

وينفى مسؤولون من الحزب الحاكم هذه الاتهامات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد وبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وأجرت جزر القمر الانتخابات البرلمانية السابقة في يناير كانون الثاني 2020. وتقول سلطة الانتخابات إن عدد الناخبين المسجلين يبلغ نحو 338 ألفا.

ووافقت المحكمة العليا في البلاد على خوض ما يقرب من 100 مرشح لهذه الانتخابات.

ودعت بعض أحزاب المعارضة، مثل حزب (جوا) بزعامة الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2022، إلى مقاطعة الانتخابات، لكن أحزابا معارضة أخرى رفضت هذه الدعوة.

ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع في الرابعة من مساء يوم الأحد وأن تظهر النتائج بحلول 17 يناير كانون الثاني.