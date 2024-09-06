النازحون في غزة يتعرضون لظروف قاسية داخل خيام في ساحة مستشفى

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من رمضان عابد

غزة (رويترز) – تخرج إقبال الزيدي لانتشال متعلقات أسرتها من تحت أنقاض منزلها الذي دمرته إسرائيل في هجوم جوي على مدينة غزة قبل نحو عام.

وقالت إنها سافرت إلى موقع منزلها المدمر رغم استمرار القصف وجمعت أغطية وملابس وبطاطين وأعادتها إلى مأواها في خيمة ممزقة بساحة مستشفى الأقصى على بعد حوالي 16 كيلومترا جنوبي مدينة دير البلح.

وتحمي الخيام الأخرى الموجودة في مكان قريب السكان قليلا من الحرارة الشديدة، لكنها لا توفر أي استراحة من الهجمات التي لاحقتهم حتى إلى أماكن إيوائهم الجديدة.

وقال مسعفون محليون إن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم يوم الخميس عندما استهدفت ضربة جوية إسرائيلية خياما كانت تؤوي عائلات نازحة أخرى بالقرب من نفس المستشفى.

وإقبال واحدة من بين الملايين من سكان غزة الذين يتنقلون ذهابا وإيابا في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان هربا من الهجوم على أحد الأماكن ليواجهوا هجمات أخرى في المكان الجديد حيث لجأوا.

وقالت إقبال التي بدا عليها التعب من الحر “إحنا كان بيتنا 120 متر، وكنا مبسوطين فيه وكل شيء، جينا إحنا (جالسين) في 4 متر في 4 متر في خيمة، (الحر) موتنا، حرارة الشمس قتلتنا، طول اليوم وإحنا بنجري… تحت هاي الشمسات، مفيش مكان نقعد فيه”.

وأضافت “إحنا طلعنا من الدار مخدناش ولا ورقة منه، إحنا طلعنا من تحت القصف فوقنا، يدوب مفيش ساعة ساعتين وتم قصف الدار”.