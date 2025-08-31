The Swiss voice in the world since 1935
النروج تختار شراء فرقاطات بريطانية في انتكاسة لمجموعات أوروبية وأميركية منافسة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن رئيس الحكومة النروجية يوناس غار ستور الأحد أنّ حكومته اختارت شراء خمس إلى ست فرقاطات من شركة “بي أيه إي سيستمز” (BAE Systems) البريطانية، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع المملكة المتحدة.

وبذلك، تفوّقت الشركة البريطانية على عروض منافسة من مجموعة فرنسية وألمانية وأميركية.

وأفادت تقارير إعلامية بأنّ قيمة العقد تقدّر بحوالى 100 مليار كرونة (10 مليارات دولار).

وفي الأشهر الأخيرة، زار كل من رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، النروج من أجل تقديم عروضهم الخاصة في هذا المجال.

وقال ستور إنّ “قدراتهم (البريطانيين) وشراكتنا الوثيقة دعمت رأينا المشترك بأنّ الفرقاطة البريطانية هي الأفضل، كما أنّها تعكس التكامل القوي للغاية بين البحريتين النروجية والبريطانية على مرّ السنين”.

من جانبه، قال ستارمر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، “وافقنا للتو على صفقة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مع النروج، لتصدير فرقاطاتنا الرائدة عالميا من طراز تايب 26. وهذا يدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، من متدرّبين إلى مهندسين”. 

بهي/ناش/غ ر

