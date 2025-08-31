النروج تختار شراء فرقاطات بريطانية في انتكاسة لمجموعات أوروبية وأميركية منافسة

أعلن رئيس الحكومة النروجية يوناس غار ستور الأحد أنّ حكومته اختارت شراء خمس إلى ست فرقاطات من شركة “بي أيه إي سيستمز” (BAE Systems) البريطانية، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع المملكة المتحدة.

وبذلك، تفوّقت الشركة البريطانية على عروض منافسة من مجموعة فرنسية وألمانية وأميركية.

وأفادت تقارير إعلامية بأنّ قيمة العقد تقدّر بحوالى 100 مليار كرونة (10 مليارات دولار).

وفي الأشهر الأخيرة، زار كل من رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، النروج من أجل تقديم عروضهم الخاصة في هذا المجال.

وقال ستور إنّ “قدراتهم (البريطانيين) وشراكتنا الوثيقة دعمت رأينا المشترك بأنّ الفرقاطة البريطانية هي الأفضل، كما أنّها تعكس التكامل القوي للغاية بين البحريتين النروجية والبريطانية على مرّ السنين”.

من جانبه، قال ستارمر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، “وافقنا للتو على صفقة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مع النروج، لتصدير فرقاطاتنا الرائدة عالميا من طراز تايب 26. وهذا يدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، من متدرّبين إلى مهندسين”.

