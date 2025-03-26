النرويج تغلق مؤقتا سفارتها في جنوب السودان لأسباب أمنية

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كوبنهاجن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية النرويجية يوم الأربعاء إنها ستغلق مؤقتا سفارتها في جوبا عاصمة جنوب السودان بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

وأقال سلفا كير رئيس جنوب السودان الأسبوع الماضي حاكم ولاية أعالي النيل حيث تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة وميليشيا عرقية يتهمها بالتحالف مع غريمه ريك مشار وهو النائب الأول للرئيس.

وتسببت الأزمة في زيادة المخاوف من انزلاق جنوب السودان إلى الصراع بعد سبع سنوات من انتهاء حرب أهلية قتلت مئات الألوف.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إن السفارة ستنجز أعمالها من العاصمة الكينية نيروبي حتى إشعار آخر، على أن تستأنف العمل في جوبا عندما يسمح الوضع بذلك.