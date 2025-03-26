The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

النرويج تغلق مؤقتا سفارتها في جنوب السودان لأسباب أمنية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

كوبنهاجن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية النرويجية يوم الأربعاء إنها ستغلق مؤقتا سفارتها في جوبا عاصمة جنوب السودان بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

وأقال سلفا كير رئيس جنوب السودان الأسبوع الماضي حاكم ولاية أعالي النيل حيث تصاعدت الاشتباكات بين قوات الحكومة وميليشيا عرقية يتهمها بالتحالف مع غريمه ريك مشار وهو النائب الأول للرئيس.

وتسببت الأزمة في زيادة المخاوف من انزلاق جنوب السودان إلى الصراع بعد سبع سنوات من انتهاء حرب أهلية قتلت مئات الألوف.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إن السفارة ستنجز أعمالها من العاصمة الكينية نيروبي حتى إشعار آخر، على أن تستأنف العمل في جوبا عندما يسمح الوضع بذلك.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية