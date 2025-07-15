الهند تأمر شركات طيران بفحص مفاتيح الوقود في طائرات بوينغ

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أمرت الهند وسنغافورة شركات الطيران لديها بتفقد مفاتيح الوقود في عدد من طرازات طائرات بوينغ فيما ستقوم كوريا الجنوبية بخطوة مماثلة بعدما تسلّطت الأضواء على الأجهزة في أعقاب تحطّم طائرة الخطوط الهندية الشهر الماضي والذي أودى بـ260 شخصا.

وأعلنت سنغافورة أنها لم تلاحظ أي مشاكل في المفاتيح على متن طائرات بوينغ التابعة لشركات الطيران لديها غداة صدور تقرير هندي خلص إلى أن الأجهزة انتقلت من وضع التشغيل إلى الانقطاع بعيد إقلاع الطائرة المنكوبة.

ولم يقدم التقرير أي استنتاجات ولم يلق باللوم على أي طرف في كارثة 12 حزيران/يونيو، لكنه أشار إلى أن أحد الطيارين سأل الآخر عن سبب قطعه للوقود ليرد الثاني بالقول إنه لم يقم بذلك.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الهندية أمرا الاثنين بالتحقيق في خاصية القفل على مفاتيح ضبط الوقود لعدد من طرازات بوينغ، بما في ذلك 787 و737.

وجاء الأمر بعدما أبلغت بوينغ الشركات المشغلة بأن أقفال مفاتيح الوقود على متن طائراتها آمنة.

لكنه يتوافق مع “نشرة معلومات صلاحية الطيران الخاصة” الصادرة عن إدارة الطيران الفدرالية الأميركية عام 2018 والتي أوصت بالتحقق من الأقفال لضمان أنه لا يمكن تحريكها من طريق الخطأ.

وبدأت عدة شركات طيران هندية ودولية تحقيقات خاصة بها لفحص مفاتيح الوقود.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الهندية في بيان إنها علمت بإطلاق عدة شركات مشغلة دولية ومحلية عمليات فحص لأساطيل طائراتها بناء على النشرة الصادرة عن إدارة الطيران الأميركية.

وأضافت في بيان أنه سيتعيّن على جميع شركات الطيران المشغلة لهذا النوع من الطائرات استكمال عمليات الفحص بحلول 21 تموز/يوليو.

وكانت الطائرة من طراز “بوينغ 787-8 دريملاينر” متجهة من أحمد أباد في غرب الهند إلى لندن عندما تحطّمت، ما أسفر عن مقتل 242 شخصا كانوا يستقلونها باستثناء راكب واحد فقط، إضافة إلى 19 شخصا كانوا على الأرض في موقع التحطم.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الهندية كامبل ويلسون في رسالة وجهها إلى الموظفين الاثنين إن التحقيق في حادثة التحطم مستمر، داعيا إلى تجنّب “الاستنتاجات المبكرة”.

وقال ناطق باسم الخطوط الجوية السنغافورية لفرانس برس إن عمليات الفحص التي أجرتها الشركة لجميع مفاتيح الوقود على متن طائراتها وطائرات بوينغ 787 التابعة لشركة “سكوت” المنخفضة الكلفة أكدت أنها “تعمل بشكل مناسب وتستوفي المتطلبات التنظيمية”.

وذكرت وزارة النقل في سيول الثلاثاء أن كوريا الجنوبية ستأمر أيضا شركات الطيران التابعة لها بفحص مفاتيح الوقود على متن طائرات بوينغ.

وقال ناطق باسم الوزارة لفرانس برس إن “الوزارة تستعد لإصدار أمر لجميع شركات الطيرات الكورية الجنوبية التي تشغل طائرات بوينغ بفحص مفاتيح الوقود بما يتوافق مع توجيهات إدارة الطيران الفدرالية للعام 2018”.

ابه/لين/ب ق