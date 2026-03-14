الهند تريد مرورا آمنا لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز

نيودلهي 14 مارس آذار (رويترز) – قال راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم السبت إن بلاده تسعى إلى ضمان المرور الآمن لما يصل إلى 22 سفينة عالقة غربي مضيق هرمز، وذلك بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالمرور في استثناء نادر من إغلاق يعطل الملاحة.

وأضاف جايسوال في مؤتمر صحفي أن الهند على اتصال بجميع الأطراف الرئيسية في الشرق الأوسط – بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل – لتوضيح أولوياتها لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وأكد سفير إيران لدى الهند محمد فتح علي اليوم السبت أن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز. وأدلى بتصريحه خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة إنديا توداي في نيودلهي.

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران معظم عمليات الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها والذي يمر منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا في العالم.

وتسبب إغلاق المضيق في أسوأ أزمة غاز تشهدها الهند منذ عقود، ودفع الحكومة إلى خفض الإمدادات المخصصة للصناعات لتجنيب الأسر أي نقص في غاز الطهي.

وقال راجيش كومار سينها المسؤول بوزارة النقل البحري الهندية في المؤتمر الصحفي نفسه إن السفن العالقة تشمل أربعا لنقل النفط الخام، وستا لنقل غاز البترول المسال، وواحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وذكر سينها أن السفينتين الهنديتين شيفاليك وناندا ديفي اللتين تستأجرهما مؤسسة النفط الهندية عبرتا المضيق بأمان وستصلان إلى ميناءي موندرا وكاندلا بغرب الهند في 16 و17 مارس آذار.

وأضاف أن السفينتين تحملان معا أكثر من 92 ألف طن من غاز البترول المسال.

وقال جايسوال إن نيودلهي تحاول أيضا التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة بريكس حيال الموقف من صراع الشرق الأوسط.

وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة دول بريكس التي تضم الأعضاء الأصليين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسعت لتشمل إيران ودولا أخرى.

(إعداد محمود سلامة ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)