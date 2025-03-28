الولايات المتحدة تتأخر عن سداد مساهمتها في منظمة التجارة العالمية

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أعلن المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية الجمعة أن الولايات المتحدة لم تدفع مساهمتها للمنظمة للعام 2024 وبالتالي تعتبر حاليا “متأخرة عن السداد”.

وقال إسماعيل ديانغ لوكالة فرانس برس “أبلغت رئاسة لجنة الميزانية والمالية والإدارة الأعضاء خلال اجتماع المجلس العام في شباط/فبراير أن الولايات المتحدة متأخرة حاليا عن سداد متأخرات من الفئة الأولى”.

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تدفع مساهمتها للعام 2024، كما لم تدفع بعد مستحقاتها للعام 2025، علما أن مساهمات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، البالغ عددها 166 دولة، لا تصل غالبا إلا في منتصف العام.

وكان من المقرر أن تدفع الولايات المتحدة العام الماضي نحو 23,2 مليون فرنك سويسري (26,3 مليون دولار)، وهو ما يناهز 11% من ميزانية منظمة التجارة العالمية.

تتكون الفئة الأولى، وهي الأقل خطورة بين ثلاثة مستويات، من الدول التي لم تسدد مساهماتها لسنة واحدة على الأقل، ولكن لمدة تقل عن عامين.

والدول الأعضاء التسع المتأخرة حاليا في سداد مساهماتها من الفئة الأولى هي أنغولا، وتشيلي، وإسواتيني، وغرينادا، وهايتي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وأوغندا، والولايات المتحدة.

ولا يُسمح لأعضاء منظمة التجارة العالمية من هذه الفئة بترؤس الهيئات المختلفة التابعة للمنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف.

كما لا يُسمح لهم بتلقي وثائق منظمة التجارة العالمية، ويخضعون لتقارير في اجتماعات المجلس العام للمنظمة، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة.

وقال ديانغ “بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية”.

وأضاف المتحدث “لكن الأمانة العامة تواصل إدارة مواردها بحكمة ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في إطار القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات”.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في الرابع من شباط/فبراير أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة مدتها 180 يوما بشأن المنظمات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة أو تمولها، لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية.

وسيتم تقديم نتائج المراجعة إلى ترامب إلى جانب توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي لواشنطن الانسحاب من هذه الهيئات.

ابو/ح س/ب ق