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الولايات المتحدة تعلن تصفية قيادي جهادي في سوريا

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أعلن الجيش الأميركي السبت أنه نفذ ضربة في 23 شباط/فبراير أدت إلى مقتل مسؤول عسكري كبير في تنظيم حراس الدين، الفرع السوري لتنظيم القاعدة الذي أعلن حل نفسه في أواخر كانون الثاني/يناير وتعرض مذاك لعدة ضربات أميركية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنها “نفذت ضربة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا… استهدفت وقتلت محمد يوسف ضياء تالاي، القائد العسكري البارز في منظمة حراس الدين الإرهابية”.

منذ إعلان تنظيم حراس الدين حل نفسه في نهاية كانون الثاني/يناير، نفّذت الولايات المتحدة عدة ضربات ضد الجماعة الجهادية الصغيرة وأعلنت قتل قياديين في صفوفها.

وفي 22 شباط/فبراير، أعلنت سنتكوم أنها قتلت في اليوم السابق وسيم تحسين بيرقدار، وهو عضو بارز في تنظيم حراس الدين الذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة “المنظمات الإرهابية”.

تنتشر قوات أميركية في سوريا في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. 

وسيطر تحالف فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على السلطة في دمشق بعد إطاحة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، وبرر حراس الدين حل نفسه بهذا التغيير في القيادة السورية.

وكان التنظيم الذي يضم جهاديين أجانب منتشرا في مناطق جبلية في شمال غرب سوريا.

رلي/ح س/غ ر

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