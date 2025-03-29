الولايات المتحدة وفرنسا تحذران من تزايد مخاطر وقوع هجمات في سوريا

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حذرت الولايات المتحدة وفرنسا رعاياهما في سوريا من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر في الأيام المقبلة.

وقالت السفارة الأميركية في سوريا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة إنّ “وزارة الخارجية الأميركية تحذر المواطنين الأميركيين من تزايد خطر الهجمات خلال الاحتفال بعيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية العامة في دمشق”.

وأضاف البيان أنّ “أساليب الهجوم قد تشمل… مهاجمين أو رجالا مسلّحين أو استخدام عبوات ناسفة”، من دون تفاصيل إضافية.

كذلك حذرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني السبت من أن “التهديد الإرهابي يعتبر حاليا مرتفعا جدا في سوريا، بما في ذلك في دمشق”.

وأضافت أن “أي مواطن فرنسي موجود في سوريا من المرجح أن يشكل هدفا محتملا للجماعات الإرهابية”.

وكررت الخارجية الفرنسية نصيحتها بعدم السفر إلى سوريا، داعية الفرنسيين هناك إلى “الابتعاد تماما عن أي تظاهرة أو تجمع”.

ولا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرّة منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب استمرّت حوالى 14 عاما، اندلعت بعد قمع عنيف لاحتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2011.

ونصحت واشنطن مواطنيها بعدم التوجّه إلى سوريا “بسبب المخاطر الكبيرة للإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف واحتجاز الرهائن والصراع المسلّح والاعتقال التعسّفي”، وفق البيان. وكانت السفارة قد أوقفت أنشطتها في سوريا في العام 2012.

وقال موظف في هيئة تابعة للأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته “وصلت إلى موظفي منظمات دولية تعمل في سوريا رسائل بريدية تحذيرية من أماكن التجمعات (مع ضرورة) اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر خلال الاسبوع المقبل”.

وكانت سوريا التي دمّرتها الحرب لسنوات معقلا لعدد لا يحصى من الجماعات المسلحة والمقاتلين بمن فيهم جهاديون.

وتواجه السلطات الانتقالية في سوريا مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على الأمن في بلد متنوع إتنيا ودينيا.

وقالت وزارة الداخلية السورية السبت إن قواتها دهمت “أحد أوكار فلول النظام البائد في حي الوعر بحمص” في وسط البلاد، “كما عثرت على أسلحة ومتفجرات كانت مُعدَّة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة”.

والشهر الماضي، أوقفت السلطات شخصا يشتبه في أنه قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بتهمة التخطيط لتفجير مزار شيعي قرب دمشق.

وكانت المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السورية الجديدة أنها أحبطت هجوما للتنظيم المتطرف.

استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من الأراضي السورية والعراقية في السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية، وأعلن “دولة الخلافة” عبر الحدود عام 2014.

وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية بدعم الولايات المتحدة من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية إقليميا عام 2019، لكنّ الجهاديين ما زالوا يتحركون في البادية الشاسعة.

بور-لغ/ناش-الح-س ح/ب ق