اليابان تسعى لاتفاق سريع في واشنطن حول الرسوم الجمركية الاضافية

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دعا الوزير الياباني المسؤول عن المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة الاثنين قبيل مغادرته إلى واشنطن، إلى تسوية الخلاف الجمركي “في أسرع وقت” مؤكدا أن أرباح الشركات اليابانية تتراجع “يوما بعد يوم”.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا للبرلمان الاثنين إن الوزير المسؤول عن التنشيط الاقتصادي ريوسي أكازاوا سيزور واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات.

وقال أكازاوا أمام البرلمان “بما أن بعض الرسوم الجمركية سارية فإن أرباح الشركات اليابانية تتراجع يوما بعد يوم”.

وأضاف “كلما أسرعنا في تسوية المشكلة كان ذلك أفضل”.

خلال زيارته سيطلب ريوسي أكازاوا مراجعة جميع الإجراءات الجمركية التي اتخذتها إدارة ترامب.

والرسوم الإضافية “المتبادلة” بنسبة 24% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات اليابانية معلقة لمدة 90 يوما، لكن هذه المهلة موقتة ويطبق خلالها حد أدنى للرسوم بنسبة 10%.

ولم تنجح اليابان حتى الآن في الحصول على إعفاءات من الرسوم الإضافية بنسبة 25% على قطاعات السيارات والصلب والألومنيوم والتي فرضت منذ عدة أسابيع على كافة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال أكازاوا “سأبذل قصارى جهدي مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية وفعالية تحركنا”.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مصادر حكومية أنه من المتوقع أن يجتمع الوزير الياباني الأربعاء مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت والممثل التجاري جاميسون غرير.

في مقابلة مع صحيفة “يوميوري” اليابانية نشرت الاثنين شدد أكازاوا على أهمية فهم ما تسعى إليه الولايات المتحدة حقا من خلال سياستها التجارية.

وقال “يجب أن نمرر رسالتنا: لدينا مخاوف جدية بشأن مطابقة هذه الإجراءات مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الثنائية بين اليابان والولايات المتحدة” مستعينا بتصريحات وزير التجارة الياباني.

وتعد الشركات اليابانية من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة. والعام الماضي شكل قطاع السيارات حوالي 28% من صادرات اليابان البالغة 132 مليار يورو إلى الأسواق الأميركية.

وأجرى رئيس الوزراء الياباني محادثة هاتفية بعد ظهر الاثنين مع نظيره السنغافوري لورانس وونغ حول تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية واجراءات الرد التي اتخذتها الصين.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن إيشيبا أبلغ وونغ أن “الوضع الحالي خطير بالنسبة للشركات اليابانية العاملة في دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك سنغافورة”.

كما أشار أكازاوا إلى أنه مستعد لبحث المساهمة في تطوير البنى التحتية لاستغلال حقول الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا إذا أثارت واشطن هذا الموضوع، بحسب صحيفة “يوميوري”.

الشهر الماضي قال دونالد ترامب إن اليابان وكوريا الجنوبية من الدول المهتمة بالعمل مع الولايات المتحدة في مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.

كه/ليل/ص ك