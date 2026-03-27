اليابان سترفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم

تستعد اليابان لرفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم موقتا في إطار سعيها لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، وفق ما قال مسؤول الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية من بينها “جيجي برس” في وقت سابق، أن وزارة الصناعة كانت على وشك إعلان الاقتراح نقلا عن مصادر لم تسمها.

وقال تاكاهيدي سويدا، وهو مسؤول في وزارة الصناعة، لوكالة فرانس برس إن التقارير الإعلامية في هذا الشأن “صحيحة” وسيعرض المخطط في اجتماع لجنة خبراء في وقت لاحق من اليوم.

وكانت الحكومة في السابق تطلب من مورّدي الكهرباء إبقاء معدل تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، عند 50% أو أقل.

لكن الحكومة تعتزم الآن السماح بتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم القديمة والأقل كفاءة، بقدراتها القصوى لمدة عام بدءا من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في نيسان/أبريل، وفق المسؤول.

وتتّجه العديد من الدول الآسيوية إلى الفحم للحفاظ على النشاط الاقتصادي، فيما لا يزال مضيق هرمز مغلقا بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب الشهر الماضي.

وتعتمد اليابان على محطات الطاقة الحرارية لتوليد حوالى 70% من حاجاتها من الكهرباء، بحيث يعمل الفحم كوقود رئيسي لتشغيلها.

كذلك، أعلنت طوكيو الخميس أنها بدأت الإفراج عن جزء آخر من احتياطها النفطي الاستراتيجي، سعيا للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط على الدولة الفقيرة بالموارد.

واليابان خامس أكبر مستورد للنفط، وتستورد أكثر من 90% منه من الشرق الأوسط.

