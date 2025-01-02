اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل الدولار

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تراجع اليورو الخميس إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل الدولار المدفوع بالعودة الوشيكة إلى الرئاسة الأميركية لدونالد ترامب الذي يعتزم اعتماد سياسات من شأنها أن ترفع قيمة العملة الأميركية.

وبلغ سعر اليورو مقابل الدولار 1,0314، في أدنى قيمة له أمام العملة الخضراء منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2022 قبل أن يرتفع إلى 1,0332.

وتحسّنت قيمة الدولار أيضا مقابل الجنيه البريطاني الذي فقد 0,51 % من قيمته، موازيا 1,2453 دولار في أدنى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2024 عندما تدّنى سعر صرفه إلى 1,2435 دولار.

وقال راس مولد المحلّل لدى “ايه جي بيل” لوكالة فرانس برس “هو بكلّ بساطة استمرار لمنحى الارتفاع المسجّل للدولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، لا سيّما بعد فوز دونالد ترامب” بالانتخابات الأميركية.

في المقابل حافظت العملة اليابانية على قيمتها في وجه الدولار، مستفيدة من التفاؤل السائد في أوساط الاقتصاديين اليابانيين بشأن ارتفاع جديد لنسب الفائدة في 2025 بقرار من المصرف المركزي الياباني.

وتوقّعت صحيفة “جابان تايمز” الأربعاء بالاستناد إلى تقديرات اقتصاديين أن يرفع المصرف المركزي معدّل الفائدة مرّتين أو ثلاثا هذه السنة ليبلغ 1,00 % للمرّة الأولى منذ ثلاثة عقود.

وفي آذار/مارس الماضي، أطلق المصرف المركزي الياباني تطبيعا للسياسة النقدية (إعادتها لوضعها الطبيعي) من خلال رفع نسبة الفائدة مرّتين في 2024. لكن خلال الاجتماع الأخير في كانون الأول/ديسمبر، تطرّق الحاكم كازوو أويدا إلى استراحة مطوّلة في تشديد السياسات النقدية في ظلّ عدم اليقين السائد على المستوى الاقتصادي.

وفي الولايات المتحدة، لم يعد الاحتياطي الفدرالي ينوي خفض معدّلات الفائدة سوى مرّتين هذه السنة، في مقابل أربع كانت مرتقبة سابقا.

ويتوقّع محلّلون أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض معدّلاته بوتيرة أكثر اطرادا من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، نظرا لضعف النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تناهز نسبة التضخم 2 %.

أما المصرف المركزي البريطاني، فيتوقّع الخبراء أن يقوم بخفضين أو ثلاثة لنسب فوائده في 2025.

لول/م ن/ب ق