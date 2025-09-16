اليورو يسجل أعلى مستوى له في مقابل الدولار منذ 2021

سجل اليورو الثلاثاء أعلى مستوى له منذ العام 2021 في مقابل الدولار في اليوم الأول من اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يرجح أن يعلن الأربعاء خفض أسعار الفائدة فيما لم يغير البنك المركزي الأوروبي فوائده في الفترة الأخيرة.

وبلغت العملة الأوروبية أعلى مستوى لها منذ أيلول/سبتمبر 2021 في مقابل الدولار الأميركي، مع سعر صرف بلغ 1,1853 دولارا لليورو.

في حوالي الساعة 15,10 ت غ، انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0,65% مقابل اليورو، ليصل إلى 1,1839 دولار أميركي لليورو.

كذلك، ارتفع الذهب، وهو ملاذ آمن منافس للعملة الأميركية، إلى مستوى قياسي جديد الثلاثاء، ليبلغ 3,703 دولارات أميركية للأونصة.

يقول لي هاردمان، المحلل في بنك MUFG إن الدولار الأميركي يعاني من “الضغط السياسي المستمر على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة”.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين على تعيين ستيفن ميران، أحد مستشاري الرئيس دونالد ترامب عضوا في مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ويخشى الديمقراطيون من أن ينفذ ميران، أحد مهندسي السياسة الاقتصادية للرئيس والمدافعين عنها، رغبات ترامب داخل مؤسسة يُفترض أن تبقى مستقلة.

ويقول هاردمان إن “هذا يزيد من احتمال تأييد مزيد من أعضاء الاحتياطي الفدرالي المعارضين لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية”، بينما تتوقع السوق خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويسعى ترامب أيضا إلى إقالة ليزا كوك، العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي التي يتهمها بالكذب لضمان أسعار فائدة أفضل على رهن عقاري شخصي.

وأكدت محكمة استئناف أميركية يوم الاثنين إمكان بقائها في منصبها موقتا، لكن من المتوقع أن تحيل إدارة ترامب الأمر على المحكمة العليا.

