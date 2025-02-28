اليونيسيف قلقة حيال الوضع الغذائي لأطفال لبنان بعد الحرب

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حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير صادر الجمعة من “صورة مقلقة” لوضع تغذية الأطفال في لبنان، لا سيما في شرق البلاد، بعد حرب مدمرة بين حزب الله واسرائيل.

وأرغمت المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي استمرت أكثر من عام ونصف، وتخللها شهران من الحرب المدمرة، أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم. وما زال نحو مئة ألف منهم في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة، رغم التوصل لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت اليونيسيف إن الحرب ألحقت “أضرارا كارثية بحياة الأطفال” في لبنان، متسببة “في معاناة جسدية ونفسية” لهم في كافة أنحاء البلاد.

وكشف تقرير المنظمة خصوصا عن “صورة مقلقة” لوضع تغذية الأطفال في لبنان لا سيما في منطقة بعلبك الهرمل (شرق) ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعرضت لقصف عنيف خلال الحرب.

وأورد التقرير “في بعلبك الهرمل، يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية (51 في المئة) من فقر غذائي حاد، وفي البقاع، ارتفعت النسبة إلى 45 في المئة، في زيادة كبيرة عن نسبة 28 في المئة عام 2023”.

وأظهر تقييم المنظمة كذلك أن “49 في المئة من الأطفال دون سن 18 عاماً في البقاع، و34 في المئة في بعلبك-الهرمل، لم يتناولوا أي طعام أو تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم السابق للاستطلاع”.

وبلغت النسبة “على الصعيد الوطني…30 في المئة”.

وأشارت المنظمة كذلك إلى أن الحرب فاقمت “أزمة التعليم في لبنان ووجود أكثر من 500 ألف طفل خارج المدرسة بسبب سنوات من آثار الأزمة الاقتصادية، وإضرابات المعلمين، وتأثير جائحة كوفيد-19”. هذا عدا عن أن الحرب دمرت “مدارس وألحقت ضرراً شديداً بمدارس أخرى”، بينما تحوّلت أخرى إلى مراكز إيواء للنازحين.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته المنظمة في كانون الثاني/يناير أن “72 في المئة من مقدمي الرعاية أفادوا بأن أطفالهم كانوا يعانون من القلق أو التوتر خلال الحرب”.

وقالت إن “62 في المئة أنّ أطفالهم كانوا حزينين للغاية أو يشعرون بالإكتئاب”، مشيرة إلى أن ذلك “يمثل..ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالبيانات المسجلة قبل الحرب في عام 2023”.

وحضّ ممثل يونيسيف في لبنان أكيل أيار، وفق ما نقلت عنه المنظمة، على ضرورة أن “يتلقّى لبنان الدعم اللازم لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية، وضمان مستقبل أفضل للأطفال”، داعيا “جميع الأطراف إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار”.

ورغم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار، لا تزال اسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول الدولة العبرية إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، ولن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

جوص-لو/ص ك