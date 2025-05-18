انتخابات رئاسية تشهد منافسة شديدة في رومانيا

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بدأ الناخبون في رومانيا التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة شديدة في أجواء توتر بعد خمسة أشهر على إلغاء اقتراع سابق بسبب شبهات بحصول تدخل روسي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الساعة الرابعة ت غ).

وتصدر اليميني القومي جورج سيميون البالغ 38 عاما نتائج الدورة الأولى التي جرت في الرابع من أيار/مايو وهو يتواجه مع رئيس بلدية بوخارست المؤيد للاتحاد الأوروبي نيكوسور دان البالغ 55 عاما.

وحقق سيميون المنتقد الكبير للاتحاد الأوروبي والمعجب بدونالد ترامب، نتيجة كبيرة في الدورة الأولى بحصوله على حوالى 41 % من الأصوات أي ضعف ما ناله منافسه. إلا ان استطلاعات الرأي التي اظهرت عدم موثوقية في الماضي، تشير إلى أن النتائج متقاربة جدا بينهما في الدورة الثانية.

وتتابع الأسرة الدولية هذه الانتخابات عن كثب إذ يقلق الاتحاد الأوروبي من احتمال ان تتعزز صفوف اليمين المتشدد والمتطرف، فيما تدعو واشنطن التي انتقدت كثيرا الغاء اقتراع الخريف الماضي، إلى احترام صوت الشعب.

ورومانيا عضو في الاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة وهي مجاورة لأوكرانيا وأصبحت دولة ذات أهمية في حلف شمال الأطلسي منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

وتشهد رومانيا حالة من عدم اليقين منذ فوز اليميني المتطرف كالين جورجيسكو المفاجئ في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فيما يتهمه منتقدوه بأنه مؤيد للكرملين.

لكن المحكمة الدستورية ألغت الانتخابات في حدث نادر جدا في أوروبا، بعد شبهات بتدخل روسي وترويج “ضخم” لصالحه على وسائل التواصل الاجتماعي. وأثار قرار المحكمة تظاهرات كبيرة.

وتغلق مكاتب الاقتراع عند الساعة 21,00 (الساعة 18,00 ت غ).

بور-انب/غ ر/غد