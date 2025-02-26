انتشار مقطع فيديو طرحه ترامب يصور تحويل غزة إلى منتجع ساحلي

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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء يتخيل غزة بعد تحويلها إلى منتجع سياحي ترويجا على ما يبدو لمشروع “ريفييرا الشرق الأوسط” الذي اقترحه.

وسرعان ما انتشر الفيديو غير المصحوب بأي تعليق حاصدا أكثر من 15,4 مليون مشاهدة على موقع إنستغرام خلال ساعات من طرحه حوالي الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش.

وفيما تساءل مستخدمون للإنترنت عن احتمال تعرض حسابات الرئيس الأميركي لاختراق، لم يصدر أي نفي لنشره الفيديو حتى الآن.

يمتد مقطع الفيديو 33 ثانية وعنوانه “غزة 2025- واتس نكست” (ما التالي؟)، ويظهر أطفالا يخرجون من بين الركام إلى شاطئ تحاذيه ناطحات سحاب حيث يستمتع الملياردير إيلون ماسك بوجبة محلية، ويتم إلقاء أوراق نقدية تتطاير في الهواء…

ويَظهر ترامب مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو يستجمان على الشاطئ كما يظهر تمثال ضخم مذهب لترامب وتماثيل صغيرة مذهبة وبرج يحمل اسم “ترامب غزة”… وترافق الفيديو أغنية تشيد بـ “ترامب غزة – نمبر وان” (رقم واحد).

ويبدو أن الفيديو المعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تصوير المقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي في مطلع شباط/فبراير ويتحدث عن سيطرة الولايات المتحدة على القطاع المدمر جراء أكثر من 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وتهجير سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى الأردن ومصر.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بأكثر من 53 مليار دولار، وكان ترامب قد أعلن رغبته بتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وبعد إعلان ترامب عن المقترح مباشرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو أنشئت بأسلوب ساخر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

– “ليست للسياحة” –

وأثار مقترح ترامب المدعوم من إسرائيل موجة انتقادات دولية وخصوصا من الدول العربية التي رفضت بالإجماع أي احتمال لإخراج الفلسطينيين من غزة.

وفيما يستمر وقف إطلاق النار منذ 19 كانون الثاني/يناير في قطاع غزة، عقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة “غير رسمية” في الرياض الجمعة لبحث خطة مضادة لمقترح ترامب.

وانتقد سكان في قطاع غزة المحاصر والمدمّر الفيديو.

وقال ناصر أبو حدايد (60 عاما) من مدينة خانيونس في جنوب القطاع، إن فيديو ترامب “فيه مغالطة وعدم فهم لثقافتنا”.

وأضاف “يجب أن يقول له مستشاروه إن المجتمعات في المناطق كلها لا يناسبها هذا الوضع ومستحيل أن يتحقق وتصبح غزة مكانا سياحيا مثل ايطاليا أو اسبانيا”.

ورأت منال أبو سيف وهي محامية تبلغ 23 عاما أن ما يهم ترامب هو “الفلوس والاستثمارات. لا توجد إنسانية”.

وأضافت “ما يهمنا هو أن يتم إعمار غزة وأن يبنوا منزلنا المدمر وأن نسكن نحن في هذه البيوت”. وتابعت “غزة تحتاج للحرية وفتح المعابر وتوفير عمل للشباب، وليست للسياحة والاستثمار”.

أور/س ح/ص ك