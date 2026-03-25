انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5%

انخفض سعر خام برنت بنسبة 5,92% الأربعاء بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل مقترحا لإيران لوقف الحرب.

وقرابة الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت 5,92% ليصل إلى 98,30 دولارا. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 5,01% ليصل إلى 87,72 دولارا.

وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشرا نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي أكثر من 3%.

ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب أرسل خطة سلام لإيران فيما أعرب عن تفاؤله الثلاثاء بإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة شهر، وفي حين أعلنت طهران أنها ستسمح لسفن النفط “غير المعادية” بالمرور عبر مضيق هرمز.

بور-اف/الح