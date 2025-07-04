اندلاع حريق جديد بالقرب من اثينا

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اندلع حريق جديد مدفوعا برياح عاتية الجمعة بالقرب من أثينا، فيما خطر اندلاع حرائق في أماكن أخرى من اليونان “مرتفع للغاية” بسبب الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة والرياح الشديدة.

اندلع الحريق في منطقة كوروبي التي تبعد 30 كيلومترا إلى شرق أثينا. وانتشر بسرعة في هذه المنطقة التي تضم العديد من المنازل المحاطة بالأحراج وتمتد حتى بحر إيجه، في خليج سارونيك.

وتم إجلاء نحو 800 شخص، بحسب المتحدث باسم الإطفاء فاسيليوس فاتراكويانيس الذي اوضح أن النيران “امتدت بسرعة إلى أبعاد خطيرة” بسبب الرياح، ما أدى إلى نشوب حرائق متعددة.

وتلقى السكان على هواتفهم المحمولة رسائل نصية من هيئة الحماية المدنية تطلب منهم مغادرة هذه المنطقة. كما تم تعليق حركة السير على العديد من الطرق في أطراف العاصمة.

– انحسار –

وأظهرت صور بثتها قناة “ايه آر تي” التلفزيونية العامة النيران وهي تأتي على أشجار الزيتون والأحراج.

وبعد الظهر، أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء أمام الصحافيين أن الحريق بدأ ب “الانحسار” مشيرا إلى أن “العمليات مستمرة، لاسيما بهدف السيطرة على البؤر الصغيرة”.

وتم تعبئة ما مجموعه 120 رجل اطفاء و30 مركبة وسبع طائرات وسبع مروحيات، بحسب المتحدث.

لكن المخاوف لا تزال قائمة بالنسبة للأيام المقبلة لا سيما السبت حيث من المنتظر ان تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

وأكد مسؤول في المكتب الاعلامي لخدمة الاطفاء لوكالة فرانس برس الجمعة أن “خطر اندلاع حرائق لا يزال مرتفعا للغاية غدا”.

كما حذرت الحماية المدنية اليونانية من أن من بين المناطق الأكثر عرضة للخطر أتيكا (منطقة أثينا) التي يزيد عدد سكانها على أربعة ملايين نسمة، بالاضافة إلى شمال جزيرة إيفيا (شرق).

واعلنت خدمة الاطفاء أن 47 حريقا حرجيا اندلع خلال الساعات ال24 الماضية، تمت السيطرة على معظمها.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة في اليونان إلى 41-42 درجة مئوية في بعض المناطق اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.

في كوروبي، قال رئيس بلدية المدينة ديميتريس كيوسيس على قناة “ايه ار تي” التلفزيونية العامة “وصل الحريق إلى باحات المنازل”.

واضاف نائبه ثودوريس غريفاس على القناة نفسها “تم إجلاء جميع السكان” في المناطق المعرضة للخطر.

– مخاوف –

في المقابل، أكدت خدمة الإطفاء أن الحريق الذي اندلع الأربعاء في جزيرة كريت التي تعدّ من أبرز المقاصد السياحية في البلد، وأدى إلى إجلاء الآلاف “بدأ بالانحسار” الجمعة.

وتم إجلاء 3 آلاف سائح وألفي شخص من سكان الجزيرة ليل الأربعاء الخميس.

ووضع نحو 230 رجل اطفاء و48 مركبة و6 مروحيات في حالة تأهب ميداني بالقرب من مدينة إيرابيترا الساحلية.

غير أن تراجع الرياح في هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها سمح بتحسّن الوضع.

يأتي ذلك غداة احتواء حريق اندلع بعد ظهر الخميس نتيجة الرياح العاتية وأثّر على حركة العبّارات المتّجهة إلى الوجهات السياحية مثل ميكونوس وأتى على منازل وسيارات، ما استدعى إجلاء نحو 300 شخص بالقرب من ميناء رافينا، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا شرق أثينا.

وبقيت اليونان بمنأى نسبيا عن موجة الحرّ التي ضربت أجزاء من أوروبا، أبرزها إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وتعدّ اليونان الواقعة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عرضة بشكل خاص للحرائق صيفا بفعل الرياح العاتية والجفاف والحرارة المرتفعة.

والعام الماضي، أتت حرائق في مناطق مختلفة من اليونان على حوالى 45 ألف هكتار، كان أشدّها حريق في الضاحية الشمالية لأثينا أودى بشخص.

مر-هيك/ريم/ب ق