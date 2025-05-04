انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية المبكرة في البرتغال

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بدأت حملة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 18 أيار/مايو رسميا الأحد في البرتغال، وهي الثالثة منذ مطلع العام 2022، وتبدو فيها الحكومة اليمينية المعتدلة المنتهية ولايتها الأوفر حظا، لكن دون أن يضمن الفوز استقرار الحكومة المقبلة.

واتسمت انتخابات آذار/مارس 2024 بتحول البلاد نحو اليمين بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين، لكن الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو (52 عاما) لم يحقق الأغلبية في البرلمان الذي حجب عن حكومته الثقة في آذار/مارس، على خلفية شبهات بتضارب للمصالح على صلة بشركة مملوكة لزوجته وأولاده.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته إذاعة “ريناسينسا” حصول تحالفه الديموقراطي على 32,5% من نوايا التصويت، مقارنة بـ 27,3% للحزب الاشتراكي و17% للحزب اليميني المتطرف “تشيغا” (كفى).

لكن الائتلاف الحكومي هذه المرة “يراهن على الحصول على الأغلبية المطلقة” من خلال التفاوض لنيل دعم حزب ليبرالي يتوقع حصوله على 7% من الأصوات، وفق ما ذكرت الخبيرة السياسية مارينا كوستا لوبو من معهد العلوم الاجتماعية في جامعة لشبونة.

وقالت المحللة لوكالة فرانس برس “لكن حتى هذا قد لا يكون كافيا، وبالتالي فإن مسألة استقرار الحكومة تشكل قضية محورية للغاية”.

ومع إدراك أنه قد يجد نفسه على رأس حكومة أقلية، حذّر مونتينيغرو الذي لا يزال يستبعد أي اتفاق مع اليمين المتطرف، الناخبين من هذا السيناريو.

وقال السبت “إذا فشلنا في ضمان الاستقرار في يوم الانتخابات، سيكون اليوم التالي أكثر تعقيدا”.

ورد زعيم المعارضة الاشتراكية بيدرو نونو سانتوس “في الوقت الحالي، لويس مونتينيغرو هو العامل الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي في البرتغال”، في إشارة إلى القضية التي أدت إلى حجب الثقة عن الحكومة.

وقد فضّل رئيس الوزراء عرض حكومته على تصويت ثقة بدلا من الإجابة عن أسئلة لجنة تحقيق برلمانية أرادت المعارضة تشكيلها.

ورغم إصرار مونتينيغرو على أنه لم يرتكب أي مخالفة، فإن الفضيحة ألقت بظلالها على فترة ما قبل الحملة الانتخابية التي انتهت الأحد، وخاصة المناظرة المتلفزة التي أجراها مع منافسه الرئيسي.

– انخفاض إجمالي الناتج المحلي –

كما أشار المرشح الاشتراكي إلى الوضع الاقتصادي في البرتغال التي انخفض اجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,5% في الربع الأول، معتبرا أنها “أسوأ نتيجة اقتصادية منذ 2021، عام الوباء”.

ودون التعليق على هذه البيانات، اختارت الحكومة أن تعلن السبت أن تشديد سياستها في الهجرة سيتيح ترحيل دفعة أولى من 18 ألف مهاجر غير نظامي، في محاولة لجذب ناخبي “تشيغا”.

مع أزمة السكن، أصبحت قضية الهجرة محور النقاش السياسي في البرتغال، حيث تضاعف عدد السكان الأجانب أربع مرات منذ عام 2017، ويمثلون الآن حوالي 15% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة.

حقق الحزب اليميني المتطرف بقيادة أندريه فينتورا (42 عاما) اختراقا انتخابيا جديدا العام الماضي، ليكرس مكانته كثالث أكبر قوة سياسية في البلاد بحصوله على 18% من الأصوات وشغله خمسين مقعدا.

قبل بدء الحملة انتخابية التي تمتد أسبوعين، سيلتقي مرشحو الأحزاب الممثلة في البرلمان الأحد في مناظرة تلفزيونية.

تك/ريم/ح س