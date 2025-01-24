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انطلاق طواف الشارقة الدولي الـ10 للدراجات الجمعة

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ينطلق “طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية” الجمعة ويقام على ثلاث مراحل بمشاركة 174 دراجًا يمثلون 29 فريقًا ومنتخباً من 23 دولة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وينطلق السباق من أمام مسرح المجاز الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بالمرحلة الأولى التي تحمل عنوان “التميز والإبداع”، وتنتهي عند الحدائق المعلقة بكلباء،  ومسافتها 132,91 كلم من أصل 526,26 كلم للطواف الذي ستتسم نسخته الحالية بطابع احتفالي وسينال الفائز به كأسا جديدة تم تصميمها خصيصًا بمناسبة بلوغ الحدث الدولي دورته العاشرة التي تستمر حتى 28 كانون الثاني/يناير الجاري، بحسب الوكالة الرسمية.

ويستأنف الطواف بالمرحلة الثانية في “المنطقة الوسطى” السبت المقبل من الساعة 11 صباحا لمسافة 127 كلم، من أمام مزرعة القمح في مليحة وتنتهي في جامعة الذيد.

في حين تقام المرحلة الثالثة “العلم والثقافة” الأحد المقبل من الساعة 11 صباحا لمسافة 11،16 كلم وتبدأ وتنتهي أمام الجامعة الأميركية في المدينة الجامعية بالشارقة .

ويقام على هامش المرحلة سباق مصاحب للمعاقين “ضد الساعة” لفئتى الكراسي المتحركة”H” وللدراجات الخاصة الفئة “C”، وآخر للشباب من الساعة 9 صباحا.

هت

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