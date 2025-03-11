انطلاق محادثات أمريكية أوكرانية في السعودية بعد هجوم جوي كبير على روسيا

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من دافني ساليداكيس وبيشا ماجد

جدة (السعودية) (رويترز) – بدأت يوم الثلاثاء محادثات تستضيفها مدينة جدة السعودية بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا لإيجاد مسار لإنهاء الحرب مع روسيا بعد ساعات من أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو منذ اندلاع الصراع.

ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تؤدي المحادثات في جدة إلى إحياء العلاقات “البراجماتية” مع الولايات المتحدة بعد لقاء بالبيت الأبيض الشهر الماضي شهد مناوشات كلامية بين زعيمي البلدين.

واقترح زيلينسكي البدء بهدنة مع روسيا في الجو والبحر.

ويهدف اقتراح الرئيس الأوكراني إلى إظهار أنه يعمل نحو تحقيق هدف نظيره الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب سريعا بعد أن اتهمه بأنه غير مستعد للسلام وواصل المحادثات المباشرة مع روسيا.

وتبدلت سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية وتحولت واشنطن من حليف لكييف إلى تكثيف الضغط عليها وقطع المساعدات العسكرية ووقف تبادل معلومات المخابرات معها.

وقال زيلينسكي في منشور على حسابه بمنصة إكس مساء يوم الاثنين “نأمل في نتائج عملية، موقف أوكرانيا في هذه المحادثات سيكون بناء للغاية”.

وذكر مسؤولون روس أن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو ليل الاثنين واستهدفت 91 طائرة مسيرة على الأقل العاصمة الروسية مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 18 آخرين وإندلاع حرائق وإغلاق مطارات واضطرار عشرات الرحلات الجوية إلى تحويل مسارها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت إجمالي 337 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد. ويهدف توقيت الهجوم فيما يبدو إلى إظهار أن كييف لا تزال قادرة على شن هجمات كبيرة بعد سلسلة هجمات صاروخية روسية أسفرت إحداها عن مقتل 14 شخصا على الأقل يوم السبت.

ودعا زيلينسكي الحلفاء في أوروبا إلى دعم اقتراح الهدنة التي يقول إنها ستكون فرصة لاختبار إرادة موسكو لإنهاء الحرب.

وتحاول أوكرانيا إصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد الصدام بين زيلينسكي وترامب الذي عرقل توقيع صفقة المعادن بين البلدين وحصول كييف على ضمانات أمنية من واشنطن.

وقدم ترامب الاتفاق المقرر مناقشته يوم الثلاثاء باعتباره ركيزة لاستمرار الدعم الأمريكي والتعويض عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ الغز الروسي قبل ثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين وهو في طريقه إلى جدة يوم الاثنين إن المحادثات مع كييف ستكون ضرورية لقياس مدى استعدادها لتقديم تنازلات في سبيل التوصل إلى السلام.

وأضاف “يتعين علينا فهم الموقف الأوكراني وأن يكون لدينا فكرة عامة عن التنازلات التي قد يكونون على استعداد لتقديمها، لأننا لن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونهاية لهذه الحرب ما لم يقدم الجانبان تنازلات”.

وينضم إلى روبيو في المحادثات مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس، بينما يقود الجانب الأوكراني أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني.

ولن يشارك زيلينسكي الذي بدأ زيارة للسعودية يوم الاثنين للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المحادثات.

وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية على تيليجرام “بدء اجتماع الوفدين الأوكراني والأمريكي في جدة بالسعودية”، ونشرت مقطع فيديو لمسؤولين أوكرانيين يدخلون غرفة اجتماعات حوالي الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

وقال يرماك إن الاجتماع في جدة بدأ “على نحو بناء للغاية”.

وأضاف على منصة إكس “بدأ الاجتماع على نحو بناء للغاية. نحن نعمل”.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه يأمل في توقيع صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قريبا.

وقال مصدر مطلع أمس الاثنين إن ويتكوف يعتزم زيارة موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف قوله إن موسكو تتوقع أن تطلع الولايات المتحدة روسيا على المحادثات الأمريكية مع أوكرانيا التي تجرى في السعودية.