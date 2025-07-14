انطلاق محاكمة استئناف لـ12 ناشطا من أجل الديموقراطية في هونغ كونغ

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انطلقت الإثنين وسط تدابير أمنية مشددة في هونغ كونغ محاكمة استئناف لـ12 ناشطا من أجل الديموقراطية طعنوا في أحكام صدرت بحقهم أواخر العام 2024 في أكبر محاكمة شهدتها المدينة في قضية تتعلق بالأمن القومي.

ودين 45 ناشطا مؤيدا للديموقراطية بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية في العام 2020 وصفتها السلطات بالمؤامرة.

وأُوقفت مجموعة الناشطين التي تضم نوابا سابقين وممثلين محليين وأكاديميين ونقابيين من مختلف التوجهات، من المعتدلين إلى الراديكاليين، خلال حملة دهم في العام 2021. وقد أمضى بعضهم أكثر من أربع سنوات خلف القضبان.

ويستأنف النواب السابقون في البرلمان المحلي ليونغ كوك هونغ ولام تشوك تينغ وهيلينا وونغ ورايموند تشان، أحكامهم خلال جلسات من المقرر أن تستمر عشرة أيام. ويشارك أيضا في الاستئناف الناشط أوين تشاو البالغ 28 عاما والذي حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وتسعة أشهر.

في سياق متصل، سحب العضو البلدي مايكل بانغ طعنه صباح الإثنين.

ودين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.

وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ”أزمة دستورية”.

وتم تضييق الخناق بشكل كبير على معارضي السلطة المحلية منذ فرضت بكين قانونا صارما للأمن القومي عقب التظاهرات الحاشدة من أجل الديموقراطية في العام 2019.

ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، دين 165 شخصا بتهم مختلفة، منها الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية وغيرها.

هول/ماش/الح