انفجارات في دبي والدوحة لليوم الثاني واستهداف ميناء الدقم العماني

دبي أول مارس آذار (رويترز) – سمع دوي انفجارات قوية في دبي والعاصمة القطرية الدوحة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، وطالت الضربات الإيرانية سلطنة عمان لأول مرة، مع اتساع نطاق رد طهران في الدول الخليجية المجاورة بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت إيران أنها ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنها ضربت أيضا أهدافا أخرى في مدن خليجية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن شخصين أصيبا بعد سقوط شظايا طائرات مسيرة على منزلين بعد اعتراضها.

وجاء في البيان على حساب المكتب على إكس “أعلنت الجهات المختصة عن سقوط شظايا طائرات مسيرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي، ما أسفر عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما”.

ولحقت أضرار بمطار دبي الدولي وفندق برج العرب الشهير وجزيرة نخلة جميرا الصناعية جراء هجمات إيرانية.

واستمرت أعمدة دخان سوداء كثيفة في التصاعد من منطقة ميناء جبل علي حيث اشتعلت النيران في أحد الأرصفة اليوم الأحد بسبب حطام ناجم عن اعتراض صاروخ.

وفي سلطنة عمان المجاورة، التي لم تتعرض لأي ضربات أمس السبت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن ميناء الدقم التجاري تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين، مما أسفر عن إصابة عامل وافد.

ودبي أكبر مركز للسياحة والتجارة وأنشطة الأعمال في الشرق الأوسط، ومطارها من بين الأكثر ازدحاما في العالم.

وقالت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأحد إنها تستجيب لبلاغ عن اندلاع حريق محدود في منطقة صناعية بعد سقوط حطام من صاروخ تم اعتراضه.

(إعداد سلمى نجم ودعاء محمد للنشرة العربية )