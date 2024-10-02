انفجاران وإطلاق نار قرب سفارتي إسرائيل في الدنمارك والسويد

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أوقفت الشرطة الدنماركية ثلاثة شبان سويديين الأربعاء على خلفية الانفجار المزدوج قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، فيما تحقق نظيرتها السويدية في إطلاق نار استهدف السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقعت الحادثتان اللتان لم تسفرا عن إصابات، غداة هجوم صاروخي كبير شنته إيران على أراضي إسرائيل التي توعدت طهران “بدفع ثمنه”.

وقالت الشرطة الدنماركية إن الانفجارين وقعا ليل الثلاثاء الأربعاء في “الجوار المباشر” للسفارة الإسرائيلية، ورجحت أنهما نجما عن قنبلتين يدويتين.

وأعلن المسؤول في شرطة كوبنهاعن ينس يسبورسن خلال مؤتمر صحافي أنه تم توقيف ثلاثة سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما.

وسمع أفراد أمن السفارة الانفجارين حوالى الساعة 03,20 فجرا (01,20 بتوقيت غرينتش).

على الإثر فرضت الشرطة طوقا وعملت على جمع معلومات من الموقع، حسبما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.

– إجراءات لتأمين الجالية اليهودية –

لم يظهر أي أثر لحدوث انفجار من خارج الطوق الأمني.

من جهتها، أعلنت وكالة الاستخبارات الدنماركية (بي إي تي) أنها تتابع الوضع “عن كثب” وتساعد الشرطة في تحقيقاتها.

وقالت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس “نجري حوارا مع السفارة الإسرائيلية بشأن الأمن ونقوم باستمرار بتقييم نطاق الإجراءات الأمنية السارية بالفعل في عدد من مواقع الجالية اليهودية”.

وقال المتحدث باسم الشرطة ياكوب هانسن إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارين والسفارة.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الدنمارك ديفيد أكوف عبر منصة إكس إنه “صُدم بالحادث المروع الذي وقع قرب السفارة قبل بضع ساعات”.

تقع السفارة في ضاحية هيليروب الثرية شمال كوبنهاغن، في منطقة بها العديد من الممثليات الدبلوماسية لدول من بينها إيطاليا ورومانيا وتايلاند وكذلك إيران وتركيا.

وفي السويد المجاورة، تعرضت سفارة إسرائيل لإطلاق نار لم يخلف إصابات، الثلاثاء حوالى السادسة مساء (الرابعة بعد الظهر ت غ).

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبرغ لوكالة فرانس برس “لقد توصلنا إلى نتائج بشأن إطلاق النار على سفارة إسرائيل لكننا لا نريد الكشف عن النتائج لأن التحقيق مستمر”.

– هجمات سابقة –

أوضحت الشرطة في بيان أنه تمت معاينة ثقوب على المبنى. وتم فتح تحقيق في الانتهاك الجسيم لتشريعات الأسلحة وتعريض الآخرين للخطر والتهديدات غير القانونية.

وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر لوكالة أنباء “تي تي”، “آخذ على محمل الجد إطلاق النار الذي وقع في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم الليلة الماضية، وكذلك الأحداث التي جدت في كوبنهاغن هذا الصباح”.

سبق أن وقعت عدة حوادث قرب السفارة الإسرائيلية في السويد منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي شباط/فبراير، تم العثور على قنبلة يدوية في حرم السفارة، الأمر الذي وصفه السفير الإسرائيلي بأنه محاولة هجوم.

وفي أيار/مايو، وقع إطلاق نار خارج المبنى ما أدى إلى زيادة الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية في السويد.

وقالت الاستخبارات السويدية في أواخر أيار/مايو إن إيران تقوم بتجنيد أعضاء في عصابات إجرامية سويدية لتنفيذ “أعمال عنف” ضد مصالح إسرائيل، وهو ما نفته طهران.

كما سجلت السلطات زيادة في عدد الأعمال المعادية للسامية في السويد منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

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