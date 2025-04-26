انفجار ضخم في ميناء بجنوب إيران يسفر عن أربعة قتلى ومئات الجرحى

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قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 500 بجروح السبت جراء انفجار ضخم هزّ ميناء الشهيد رجائي في جنوب إيران، أكبر المرافئ التجارية للبلاد، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي.

وبينما لم تتضح أسباب الحادث بعد، نقل الاعلام الرسمي عن هيئة الجمارك في الجمهورية الإسلامية أن “الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في منطقة الميناء”.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي تصاعد أعمدة هائلة وكثيفة من الدخان الرمادي والأسود بعد الانفجار في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان المطلة على الخليج. وأظهرت اللقطات تحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الاطفاء ونقل الجرحى.

كما أظهرت لقطات من المكان، أضرارا كبيرة في الميناء والطرق المؤدية إليه حيث تناثر الحطام في كل حدب وصوب، ومسعفين ينقلون مصابين على متن حمالات الى سيارات الإسعاف. كما تسبب عصف الانفجار بتضرر عشرات الحاويات الحديد والشاحنات التي تفحم بعضها بشكل شبه كامل، بينما كانت أخرى تلتهمها النيران بالكامل.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني بابك محمودي في تصريح للتلفزيون الرسمي “للأسف، أكد المسعفون مقتل أربعة أشخاص على الأقل”.

وكانت القناة أفادت في وقت سابق بأن “516 شخصا أصيبوا ونقل المئات إلى المراكز الطبية” القريبة من المرفأ الواقع على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب العاصمة الإيرانية.

واصيب ثلاثة مواطنين صينين “بجروح طفيفة”، وفق ما نقلت قناة “سي سي تي في” الرسمية عن قنصلية بكين في بندر عباس.

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تعاطفه مع ضحايا الانفجار، مشيرا الى أنه “أصدر أوامر بالتحقيق في الوضع والأسباب”، ووّجه وزير الداخلية اسكندر مومني للتوجه الى الموقع.

وكان اسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في المحافظة، أوضح صباح السبت أن “انفجارا هائلا” وقع “في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق”.

وقال مسؤول جهاز الطوارئ مهرداد حسن زاده للتلفزيون إن “الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي”.

ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع على مسافة نحو 23 كيلومترا غرب مدينة بندر عباس، أكبر الموانىء التجارية في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أن هذا الميناء هو “أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطورا ويضم 12 رصيف حاويات و 30 رافعة وانواع التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورا محوريا في الاقتصاد البحري للبلاد”.

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

– عشرات الكيلومترات –

وأشارت وكالة فارس الى أن دوي الانفجار سُمع على مسافة 50 كيلومترا من موقع الميناء، ونقلت عن شهود قولهم إن الأرض اهتزت جراء شدته.

وذكرت وكالة تسنيم أن “موجة الصدمة كانت قوية لدرجة أن معظم المباني في الميناء تعرضت لأضرار بالغة”.

ولم يعرف على الفور عدد الموظفين الذين كانوا في الميناء لحظة وقوع الانفجار السبت، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في الجمهورية الإسلامية.

وأكدت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار “ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة”.

وأكدت أن “المرافق الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل حاليا من دون انقطاع”.

وفي حين أن الحوادث والحرائق في المصانع والمعامل ليست أمرا غير معتاد في إيران، الا أن وقوع انفجار بهذا الحجم يبقى أمرا نادر الحدوث.

ومطلع نيسان/أبريل، قتل سبعة أشخاص جراء تسرب للغاز في منجم للفحم في محافظة سمنان شرق طهران.

وفي أيلول/سبتمبر، أدى انفجار في منجم للفحم في طبس في محافظة خراسان الجنوبية، إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.

وفي 2017، قُتل 43 عاملا في انفجار في منجم في مدينة آزادشهر بشمال إيران، ما أثار موجة غضب ضد السلطات.

سبر-بدم/كام/ب ق