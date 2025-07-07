انقاذ 230 مهاجرا قبالة السواحل اليونانية

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أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا الاثنين مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجرا كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليوناينة.

رصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت.

الأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.

وافاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصا كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.

واظهر صور وكالة فرانس برس عملية انزال المهاجرين الأحد بالقرب من شاطئ أجيا غاليني حيث كان يسبح العديد من السياح.

وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعا ملحوظا في تدفق المهاجرين من ليبيا.

وصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله.

ومنذ بداية شهر حزيران/يونيو، وصل 2550 منهم.

في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها.

ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر.

من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية حزيران/يونيو.

وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في حزيران/يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية “للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين”، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.

هيك/ريم/دص