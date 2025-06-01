انهيار جسرين في روسيا ومقتل سبعة أشخاص على الأقل

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انهار جسران ليل السبت الأحد في جنوب غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية، ما تسبب بخروج قطارين عن السكة في حادثين أدى أحدهما إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 66 بجروح، بحسب السلطات.

وأفادت الشركة المشغلة للسكك الحديد عن “تدخل غير قانوني” تسبب بالكارثة الأولى التي وقعت في وقت متأخر ليل السبت في منطقة بريانسك قرب الحدود مع أوكرانيا.

ولم تذكر السلطات الروسية حتى الآن اي ارتباط مع الحرب في أوكرانيا، فيما لم تعلق كييف رسميا على الحادث.

وكتب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز على تلغرام “هناك سبعة قتلى نتيجة انهيار جسر على سكة حديدية”، قبل أن يورد باكرا صباح الأحد إصابة 66 شخصا بجروح، بينهم ثلاثة أطفال.

وأفادت شركة سكك حديد موسكو التابعة للدولة على تلغرام أن قطار ركاب انحرف عن مساره “بين كليموف وموسكو بسبب انهيار جسر فوق طريق نتيجة تدخل غير قانوني في عملية النقل”.

وأشارت إلى أن الحادث وقع الساعة 22,44 (19,44 ت غ) بين محطتي بيلشينو وفيغونيتشي في منطقة بريانسك، مؤكدة أنه لم يؤثر على حركة القطارات الأخرى.

وأعلن الادعاء العام الروسي فتح تحقيق في الحادث الذي لم توضح السلطات كيفية وقوعه وما الذي قصده مشغل سكك الحديد بـ”التدخل غير القانوني”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرق إسعاف تنشط في الموقع فيما يغطي الحطام ما يبدو أنه قطار تابع للشركة.

وتقع منطقة الحادث على مسافة حوالى مئة كلم من أوكرانيا التي تواجه هجوما عسكريا تشنه روسيا منذ شباط/فبراير 2022.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس بوسط موسكو سيارات إسعاف متوقفة عند محطة كييف بانتظار وصول الجرحى.

– انهيار جسر ثان –

وصباح الأحد، أعلن حاكم منطقة كورسك المجاورة ألكسندر خينشتين على تلغرام انهيار جسر ثان للسكك الحديد فيما كان قطار يعبره، ما أدى إلى “سقوطه” على الطريق العام في الأسفل و”اشتعال النيران فيه”.

وقال إن سائقي القطار الذين لم يحدد عددهم أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

ومنطقة كورسك محاذية لأوكرانيا على غرار بيلغورود وبرانسك، وتوغلت فيها قوات كييف لفترة واحتلت 1400 كلم مربع منها في هجوم مباغت في آب/أغسطس 2024، قبل أن تستعيد موسكو السيطرة عليها في نيسان/أبريل.

وتعرّضت روسيا لعشرات الهجمات التخريبية منذ غزوها أوكرانيا عام 2022، استهدف العديد منها شبكة سككها الحديد في المناطق المحاذية لأوكرانيا.

ومعظم الهجمات من هذا النوع ينفذها شبان وأحيانا قصّر.

وفي مطلع نيسان/أبريل، اعلن القضاء في منطقة فولغوغراد (جنوب غرب) غير المحاذية لأوكرانيا غير أنه قريبة نسبيا منها، الحكم بالسجن 14 عاما على شاب في الـ23 من العمر أدين بإشعال النار في منشآت للسكك الحديد، في عمل أقر بارتكابه ووصف بأنه مؤيد لأوكرانيا.

وفي منطقة ساراتوف المجاورة (جنوب غرب) حكم على رجلين في الـ24 من العمر) بالسجن 14 و12 عاما في قضية مماثلة.

ولا تعلق كييف عادة على عمليات التخريب على الأراضي الروسية، لكنها تثني عليها أحيانا معتبرة أنها رد مشروع على هجمات روسيا على شبكة السكك الحديد الأوكرانية.

وتقول كييف إن روسيا تستخدم السكك الحديد لنقل قوات وأسلحة إلى قواتها المُقاتلة في أوكرانيا.

ووقع الحادثان قبل يومين فقط من اجتماع محتمل بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول، وسط جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

بور/سام-دص/شي