اير فرانس تعلق رحلات تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى الثلاثاء

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية اير فرانس عن تمديدها إلى الثلاثاء إلغاء الرحلات المجَدولة إلى تل أبيب وبيروت ودبي والرياض، بسبب الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران والضربات الإيرانية على إسرائيل ومدن في دول الخليج، حسبما جاء في بيان نقلته الأحد لوكالة فرانس برس.

وقالت الشركة في بيان “بسبب الوضع الأمني في الوجهات، قرّرت المجموعة تعليق الرحلات من/إلى تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتّى تاريخ الثالث من آذار/مارس ضمنا”.

وأوضحت أنها “ستقدم المزيد من المعلومات حول جدول رحلاتها إلى هذه الوجهات للأيام المقبلة في وقت لاحق”.

وأشارت اير فرانس إلى أن قرار استئناف الرحلات سيخضع “لتقييم الوضع الميداني” مؤكدة اتخاذ “إجراءات تجارية للسماح للزبائن بإلغاء رحلاتهم أو تأجيلها من دون تكاليف”.

ومع بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران ورد طهران بضرب إسرائيل ومدن في دول الخليج، ألغت العديد من الشركات ولا سيما شركات الطيران الخليجية مئات الرحلات إلى الشرق الأوسط. 

