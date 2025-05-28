بابا الفاتيكان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرثي الأطفال القتلى

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – دعا بابا الفاتيكان البابا ليو يوم الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في غزة وحث إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى “الاحترام الكامل” للقانون الإنساني الدولي.

وقال البابا خلال العظة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس “في قطاع غزة، تتعالى صرخات الأمهات والآباء، الذين يحتضنون بشدة جثامين أبنائهم القتلى، إلى السماء”.

وأضاف “أجدد ندائي إلى المسؤولين… أوقفوا القتال. أطلقوا سراح جميع الرهائن. واحترموا القانون الإنساني احتراما كاملا”.

كما ناشد ليو، الذي انتُخب في الثامن من مايو أيار ليخلف البابا الراحل فرنسيس، إنهاء الحرب في أوكرانيا.