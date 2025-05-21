بابا الفاتيكان يناشد إسرائيل السماح بدخول المساعدات لغزة

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – ناشد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يوم الأربعاء إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووصف الأوضاع في القطاع الفلسطيني بأنها “مثيرة للقلق وأليمة بشكل متزايد”.

وأضاف في عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس “أجدد ندائي… السماح بدخول المساعدة الإنسانية العادلة للقطاع وإنهاء العدائية التي يدفع ثمنها المؤلم الأطفال والمسنون والمرضى”.

وانتُخب البابا ليو زعيما للكنيسة الكاثوليكية في الثامن من مايو أيار خلفا للبابا الراحل فرنسيس. وأشار إلى الوضع في غزة عدة مرات منذ انتخابه.

وجاء هذا النداء في ختام مقابلة البابا العامة اليوم، إذ أضاف بضع كلمات إلى نص معد مسبقا.

ولم يتطرق البابا إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن البابا أبدى اهتمامه باستضافة محادثات سلام بين موسكو وكييف.

وفي أول قداس له يوم الأحد 11 مايو أيار دعا البابا الجديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت إسرائيل يوم الاثنين إنها ستسمح بدخول المساعدات إلى غزة بعد حصار فرضته على القطاع دام 11 أسبوعا، لكن الأمم المتحدة قالت إنه لم يتم توزيع أي مساعدات حتى أمس الثلاثاء.

وتقول إسرائيل إنها تعتزم تكثيف العمليات العسكرية ضد حماس والسيطرة على قطاع غزة بأكمله، وإن حصارها يهدف جزئيا إلى منع المسلحين الفلسطينيين من الاستيلاء على المساعدات، وهو ما تنفيه حماس.

وكثف البابا فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل نيسان، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة في الأشهر التي سبقت وفاته.

ووصف في يناير كانون الثاني الوضع في القطاع بأنه “خطير ومخز للغاية”، وذلك بعد شهرين من اقتراحه أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت هناك إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وفي انعكاس للفتور في العلاقات بين الفاتيكان وإسرائيل بعد انتقادات البابا فرنسيس، لم ترسل إسرائيل، على عكس العديد من الدول الأخرى، مسؤولا رفيع المستوى لحضور جنازته واكتفت بحضور سفيرها لدى الفاتيكان.

وفي إشارة إلى أمل محتمل في إصلاح للعلاقات بعد تنصيب البابا الجديد، حضر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج قداس تنصيب البابا ليو في ساحة القديس بطرس يوم الأحد.