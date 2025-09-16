باحثون جامعيون في أبوظبي يوظفون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالرياح

طوّر باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي نموذجا للذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بسرعة الرياح الشمسية قبل أربعة أيام من هبوبها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وحسّن هذا النظام دقة التنبؤ بالرياح الشمسية بنسبة 45 في المئة مقارنة بالأساليب المطبقة حاليا، و20% مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، بحسب “وام”.

وعمل فريق الباحثين على تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام صور الأشعة فوق البنفسجية عالية الدقة من مرصد تابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” والسجلات التاريخية للرياح الشمسية. وتم نشر الدراسة في دورية “ملحقات مجلة الفيزياء الفلكية” العالمية.

وعلى خلاف الأساليب الحالية، وبينها أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل النصوص، يعتمد النموذج المبتكر على تحليل صور الشمس لتحديد الظروف المرتبطة بتغيرات الرياح الشمسية.

