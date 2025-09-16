The Swiss voice in the world since 1935
باحثون جامعيون في أبوظبي يوظفون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالرياح

طوّر باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي نموذجا للذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بسرعة الرياح الشمسية قبل أربعة أيام من هبوبها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وحسّن هذا النظام دقة التنبؤ بالرياح الشمسية بنسبة 45 في المئة مقارنة بالأساليب المطبقة حاليا، و20% مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، بحسب “وام”.

وعمل فريق الباحثين على تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام صور الأشعة فوق البنفسجية عالية الدقة من مرصد تابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” والسجلات التاريخية للرياح الشمسية. وتم نشر الدراسة في دورية “ملحقات مجلة الفيزياء الفلكية” العالمية.

وعلى خلاف الأساليب الحالية، وبينها أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل النصوص، يعتمد النموذج المبتكر على تحليل صور الشمس لتحديد الظروف المرتبطة بتغيرات الرياح الشمسية.

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

