باريس تسقط قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد إيران بشأن احتجاز مواطنين فرنسيين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لاهاي (رويترز) – أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الخميس أن فرنسا أسقطت القضية التي رفعتها أمامها وتتهم فيها إيران بانتهاك حق الحماية القنصلية لاثنين من الرعايا الفرنسيين المحتجزين منذ ما يربو على ثلاثة أعوام.

واتهمت فرنسا إيران مرارا بالاحتجاز التعسفي بحق سيسيل كولر وشريكها جاك باريس، واحتجازهما في ظروف أشبه بالتعذيب في سجن إيفين بطهران، وعدم توفير الحماية القنصلية اللازمة لهما، وهي اتهامات تنفيها طهران.

ولم يتطرق إعلان المحكمة إلى سبب إسقاط باريس للقضية، ولم يتسن التواصل بعد مع وزارة الخارجية الفرنسية للحصول على تعليق.

ويُنظر إلى هذه القضية على نطاق واسع على أنها محاولة للضغط على إيران بشأن احتجاز المواطنين الفرنسيين. واتهمت إيران الرجلين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وكتب ماكرون في منشور على منصة إكس عقب الاجتماع “أؤكد مجددا على مطلبنا الواضح: الإفراج الفوري عن سيسيل كولر وجاك باريس ولينرت جوتنبرج، المواطنين المحتجزين تعسفيا في إيران في ظروف لا تمت للإنسانية بصلة. فرنسا لن تتخلى عن أي من أبنائها”.

وقال بزشكيان على منصة إكس إنه وماكرون ناقشا محاولة حل القضية.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

