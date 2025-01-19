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بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة مع بدء دخول المساعدات

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نورث تشارلستون (ساوث كارولينا) (رويترز) – رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد وقال إن مئات الشاحنات دخلت القطاع الساحلي لمساعدة المدنيين.

وأضاف بايدن في تصريحات مقتضبة خلال زيارة إلى نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا “اليوم صمتت المدافع في غزة… نتوقع دخول عدة مئات من الشاحنات إلى قطاع غزة ربما بينما أتحدث”.

نزح معظم المدنيين في قطاع غزة في ظل قصف تنفذه إسرائيل منذ 15 شهرا بهدف القضاء على مسلحي حماس الذين هاجموها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

والأحد هو آخر يوم كامل في ولاية بايدن. وقال الرئيس المنتهية ولايته إن اتفاق وقف إطلاق النار كان أحد أصعب المفاوضات التي شارك فيها، لكنه دافع عن قراره دعم إسرائيل منذ بدء هجماتها التي قتلت ما يقرب من 50 ألف فلسطيني في غزة.

وقال بايدن “الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلا على الإطلاق.. كان طريقا طويلا… لكننا وصلنا إلى هذه النقطة اليوم بسبب الضغوط التي مارستها إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة”.

وأضاف بايدن، الذي سيسلم رئاسة الولايات المتحدة للجمهوري دونالد ترامب يوم الاثنين، إن تنفيذ اتفاق غزة يقع على عاتق الإدارة المقبلة.

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