بحارة على متن سفن عالقة في الخليج يروون مخاطر عبور مضيق هرمز

في إحدى السفن العالقة في الخليج منذ إغلاق مضيق هرمز في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، يقول بحار في دردشة جماعية مكتوبة بالصينية على تطبيق المراسلة ويتشات “لقد تعرضنا لهجوم”. وترسم هذه المحادثة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة صورة حية للمخاطر التي يواجهها هناك البحارة المتحدرون من مختلف أنحاء العالم.

أدى الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي من الخليج الغني بالنفط، إلى زعزعة الأسواق العالمية، مما أثار مخاوف من ارتفاع مطول في أسعار الطاقة.

وكتب بحار يقول إنه عالق على متن سفينة الشحن “أوشن بريتي”، التي ترفع علم بربادوس قال أنها تعرّضت لإطلاق نار وقصف صاروخي أثناء محاولتها عبور المضيق الخميس.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة أقوال البحار بشأن تعرض السفينة لهجوم.

وكتب البحار، الذي لم يُكشف عن هويته في مجموعة الدردشة الخاصة “لحسن الحظ، لم يُصب أي من أفراد الطاقم”.

وعلّق بحارة آخرون في المحادثة، فكتب أحدهم: “أنتم عنيدون حقا”.

وكتب آخر: “عبور البحار… من حسن الحظ أن أحدا لم يُصب بأذى”.

وأجاب البحار الأول “نحن عنيدون فحسب”.

وتعكس هذه الرسائل روح التضامن في شبكة الخدمات اللوجستية الدولية التي تُغذي الاقتصاد الحديث.

والسفينة المتضررة “عالقة” حاليا في المياه القريبة من مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران، “بانتظار التفتيش”، كما كتب.

وأظهر موقع “مارين ترافيك” لتتبع حركة السفن موقع السفينة قبالة بندر عباس الجمعة.

وقال البحار “لم نتلق أي تحذير على الإطلاق” بشأن الهجوم الذي أشار إليه.

“لا تبحروا” –

مع اقتراب حرب الشرق الأوسط من أسبوعها الرابع، يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته جهدا كبيرا لشرح كيفية إنهاء هذا المأزق.

وسأل أحد البحارة في المجموعة على تطبيق ويتشات “هل من أخبار عن موعد إعادة فتح المضيق؟”.

وردّ آخر بانفعال “أي سؤال هذا؟ (…) لا أحد يستطيع الإجابة”.

وقالت المحللة في شركة لويدز ليست إنتليجنس للبيانات بريدجيت دياكون إن 10% من السفن القليلة التي عبرت المضيق في الأيام الأخيرة مملوكة من جهات صينية أو ترفع العلم الصيني.

وكتب البحار على متن السفينة التي ترفع علم بربادوس إنهم رفعوا ثلاثة أعلام صينية أثناء محاولتهم عبور المضيق.

وكتب أحدهم “لا تصدقوا قصة وو جينغ وهو يرفع العلم الوطني”، في إشارة إلى مشهد من فيلم من عام 2017، يقود الممثل فيه شاحنة إجلاء في منطقة حرب رافعا العلم الصيني.

وكتب آخر “إذا لم يكن الوضع آمنا تماما، فلا تبحروا”.

وفي سياق آخر من المحادثة، يقيّم البحارة المخاطر، مدفوعين بالمكافآت المحتملة التي قد يحصلون عليها من شركاتهم في حال نجاحهم في العبور.

وسأل أحدهم من دون تحديد العملة “إذا أعطتك الشركة 500 ألف، هل تذهب؟”.

وأجاب آخر “يا أخي، عليك أن تبقى على قيد الحياة لتنفق هذا المال”.

وقال ثالث “أي شخص يندفع بعناد للمضي قدما في هذا الأمر لديه مشكلة”.

