بدء المباحثات الهاتفية بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا

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بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مباحثات هاتفية يتوقع أن تكون مفصلية باتّجاه وضع حد للحرب في أوكرانيا، بعد ثلاث سنوات على الغزو الروسي.

وأعلن البيت الأبيض أن المباحثات الهاتفية بدأت قرابة الساعة 14,00 ت غ. وكتب نائب كبير موظفي الرئاسة الأميركية دان سكافينو عبر منصة إكس ان “الاتصال مستمر ويجري بشكل جيد”.

عبّر الطرفان عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي بوشرت في الفترة الأخيرة بين واشنطن وموسكو، لكنهما اتفقا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن الاتفاق الرامي للتوصل إلى هدنة مدتها 30 يوما إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

ووافقت أوكرانيا على وقف إطلاق النار، لكن كييف والعواصم الأوروبية على حد سواء تشتبه في أن بوتين يعمل على المماطلة، وتتساءل عمّا إذا كان ترامب على استعداد للضغط على الرئيس الروسي الذي يبدو عازما على استئناف العلاقات معه.

وقال ترامب لصحافيين الاثنين “نقترب من مرحلة حاسمة للغاية”، قبل أن يضيف على منصته “تروث سوشال” أنه “تم الاتفاق على الكثير من عناصر اتفاق نهائي، لكن ما زال هناك الكثير” الذي ينبغي القيام به.

وقبل ساعات من الاتصال، جدد بوتين مواقفه المنتقدة للغرب، معتبرا أن الأخير يريد “كبح” و”إضعاف” موسكو حتى في حال رفع العقوبات التي فرضها عليها على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين أمام رجال أعمال ومسؤولين اقتصاديين روس “مهما كان تطور الوضع (…) سيكون لدى منافسينا دائما رغبة في كبح بلادنا وإضعاف قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية”.

وتابع “حتى لو اتخذ الجانب الآخر مبادرة… يمكننا أن نتوقع محاولات لوضع العصي في الدواليب”.

– موافقة “غير مشروطة” –

في حين وافقت كييف على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار الموقت، لم يعط بوتين إجابة حاسمة في هذا الشأن. وقال الأسبوع الماضي إنه يوافق على فكرة وقف إطلاق النار، إلا أنه أشار إلى أن لديه “أسئلة جديّة” بشأن كيفية تطبيقه يرغب بحثها مع ترامب.

وقبيل الاتصال، دعت كييف موسكو الثلاثاء للموافقة بشكل “غير مشروط” على المقترح الأميركي بشأن الهدنة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا “حان الوقت لتظهر روسيا ما اذا كانت تريد السلام فعلا. أوكرانيا دعمت المقترح الأميركي لوقف موقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما”.

أضاف “نتوقع من الجانب الروسي أن يوافق بشكل غير مشروط” على المقترح.

وسبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن شكك برغبة بوتين بإحلال السلام، معتبرا أنه يرغب في تحقيق مكاسب ميدانية إضافية قبل أي تفاوض.

وفي وقت تحتل موسكو أجزاء واسعة من جنوب أوكرانيا وشرقها، رجّح مسؤولون أميركيون أنه سيتعيّن على كييف التخلي عن أراض في إطار أي اتفاق.

وأفاد ترامب الأحد بأنه وبوتين سيبحثان في “تقاسم أصول معيّنة” من بينها أراض ومحطات للطاقة.

– خلاف أميركي أوكراني –

شهدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض تحولا شاملا في السياسة الأميركية حيال أوكرانيا.

فقد فاجأ الرئيس الأميركي العالم لدى إعلانه الشهر الماضي بأنه تحدّث إلى بوتين، في اتصال اعتُبر تخليا عن المساعي الغربية لعزل الرئيس الروسي طالما أن قواته تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال مذاك إنه تحدّث “مرّات عدة” مع الرئيس الروسي، علما بأنه سبق أن عبر مرارا عن إعجابه به، رغم أنه لم يجر الإعلان رسميا عن أي من تلك الاتصالات.

وعقد مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا استمر ثلاث ساعات مع بوتين الخميس في موسكو لعرض تفاصيل خطة وقف إطلاق النار المشتركة التي تنص على وقف القتال لمدة 30 يوما.

لكن مع تحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو، باتت علاقات الولايات المتحدة مع أوكرانيا أكثر تعقيدا.

ووقع سجال علني نقلت تفاصيله شاشات التلفزة بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضوي يوم 28 شباط/فبراير، ما دفع الولايات المتحدة إلى تعليق مساعدات عسكرية لكييف موقتا.

وعاد زيلينسكي لاحقا ليوافق على خطة وقف إطلاق النار وعلى اتفاق يمنح الولايات المتحدة الأفضلية في الوصول الى معادن نادرة في أوكرانيا.

وتأتي المساعي بشأن الهدنة في أوكرانيا في وقت تتقدّم روسيا في مناطق عدة على خط المواجهة.

وأشادت موسكو في الأيام الأخيرة بتراجع القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا، علما بأن كييف كانت تعتبر السيطرة على هذه المنطقة ورقة مساومة مهمة بالنسبة إليها.

وتصاعدت المخاوف في أوساط الحلفاء الغربيين من أن يقدم ترامب الكثير لبوتين من دون مطالبته بتنازلات.

وأكد ترامب مرارا رغبته في وقف سفك الدماء مهما كان الثمن، كما يسعى إلى تنفيذ تعهد حملته الانتخابية عام 2024 بوضع حد سريع للقتال.

دك/لين-كام/ب ق