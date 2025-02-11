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بدء انتاج الغاز الطبيعي المسال في البحر قبالة السنغال وموريتانيا

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أعلنت شركة كوزموس إنرجي الأميركية الثلاثاء أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال بدأ في حقل “السلحفاة الكبرى – آحميم” الحدودي قبالة سواحل موريتانيا والسنغال، بعد أكثر من شهر من بدء استخراج المنتج الخام. 

وتتمثل هذه المرحلة الجديدة في استغلال الموقع في تسييل الغاز وتسهيل نقله.

وقالت شركة كوزموس إنرجي الأميركية المشغلة للمشروع مع شركة بي بي البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه “تم الانتهاء من إنتاج الكمية الأولى من الغاز الطبيعي المسال في مشروع آحميم” بعد نقل الغاز إلى المنصة العائمة للتسييل.

بدأ تشغيل المشروع قبالة الساحل الأطلسي للسنغال وموريتانيا، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024. ويتوقع أن يبلغ الإنتاج  نحو 2,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. 

بالإضافة إلى الشركتين الأميركية والبريطانية، تشارك في المشروع شركة البترول السنغالية وشركة الهيدروكربونات الموريتانية. 

ومن المتوقع أن تصل ناقلة الغاز الطبيعي المسال في وقت قريب “لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال”، بحسب بيان شركة كوزموس إنرجي. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندرو إنغليس في البيان “يعتبر أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال إنجازا مهما آخر لشركة كوزموس وشركائها في المشروع وحكومتي موريتانيا والسنغال”. 

يفترض أن يسمح المشروع الذي تأجل استغلاله عدة مرات، للدولتين الفقيرتين بتحويل اقتصاديهما.

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أكد الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فايي على “ضمان الاستغلال الأمثل والشفاف لموارد النفط والغاز لصالح الاقتصاد الوطني والأجيال الحالية والمقبلة”.

الس/ص ك/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية