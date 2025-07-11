بدء تجارب المستوى الرابع للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت مدينة مصدر بدء اختبار المستوى الرابع للمركبات الذاتية القيادة بالتعاون مع شركة “سوليوشنز بلس”، إحدى شركات مجموعة مبادلة للاستثمار المتخصصة في تزويد حلول التنقل الذكي، بحسب ما أفاد مكتب ابوظبي الإعلامي الجمعة.

وبدأت التجارب الحية تحت إشراف مركز النقل المتكامل، الذي تولى مسؤولية تسجيل المركبات الذاتية القيادة واختبارها ومنح الموافقات التشغيلية اللازمة، بما يضمن التزامها أعلى معايير السلامة والامتثال.

وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية الذاتية الحركة الداعمة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزيزا لمكانة مدينة مصدر كمركز عالمي رائد لتقنيات الطاقة النظيفة.

م ل/الح