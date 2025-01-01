بدء سريان قانون يقيد تأجير العقارات السكنية لمدة قصيرة في أثينا

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بدأت مدينة أثينا الأربعاء بتطبيق قانون يقيد تأجير العقارات السكنية في أحياء معينة من العاصمة اليونانية، في محاولة لسد النقص الذي يواجهه المقيمون الدائمون في المدينة.

وينص قانون تم إقراره في تشرين الثاني/نوفمبر على تعليق تسجيل شقق جديدة للإيجارات قصيرة الأجل لمدة عام في أكثر من عشرة أحياء بوسط أثينا، بما فيها المناطق التي تحظى بشعبية مثل كولوناكي وكوكاكي وبانغراتي وإكسارشيا.

وسيتم فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف يورو في حال مخالفة القانون.

ويضمن القانون إعفاءات ضريبية لأصحاب العقارات الذين ينتقلون من الإيجارات القصيرة الأجل إلى مدة أطول بموجب عقود بهذا المعنى.

وثمة نحو 18 ألف شقة مطروحة للإيجار على موقعي Airbnb وVrbo في العاصمة اليونانية، بحسب موقع تتبع الإيجارات AirDNA ومقره الولايات المتحدة.

ويبلغ الطلب على مثل هذه الشقق ذروته خلال الموسم السياحي الصيفي.

تتزايد الشكاوى منذ سنوات من ندرة العقارات وارتفاع أسعارها في العديد من الأحياء الجاذبة في أثينا.

جف/ريم/ب ق