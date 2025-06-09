بدء عملية جديدة لتبادل الاسرى بين كييف وموسكو

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أعلنت أوكرانيا وروسيا الاثنين بدء عملية جديدة لتبادل الأسرى ستستمر في الأيام المقبلة، وهي إحدى النتائج النادرة للمحادثات الأخيرة بين الطرفين المتحاربين.

ولم يحدد لأسباب أمنية بحسب كييف، عدد الجنود المشمولين بهذا التبادل الذي تقرر خلال الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة في إسطنبول بين كييف وموسكو، في الثاني من حزيران/يونيو.

اتفق الروس والأوكرانيون بعد ذلك على إطلاق سراح جميع أسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة أو المرضى والذين تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وهذه العملية، بالإضافة إلى التبادل المرتقب لرفات آلاف الجنود الذين قتلوا في الحرب، هي فقط ما تم التوصل إليها خلال المحادثات.

باستثناء ذلك، فإن مفاوضات السلام وصلت إلى طريق مسدود.

– “دفعة اولى” –

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان “تم نقل الدفعة الأولى من الجنود الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم نقل عدد مماثل من الجنود الأوكرانيين”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “التبادل الجديد بدأ اليوم وسيجري على مراحل في الأيام المقبلة” موضحا أن “العملية معقدة وستستمر المفاوضات كل يوم تقريبا”.

وأكد مركز التنسيق الأوكراني لأسرى الحرب أنه “لأسباب أمنية سيتم الإعلان عن العدد النهائي للمفرج عنهم بمجرد اكتمال عملية التبادل” مضيفا أن العمل مستمر أيضا لإعادة رفات الجنود على النحو المتفق عليه في تركيا.

وبحسب هذا المصدر، فإنها عملية تبادل الأسرى السادسة والستين بين كييف وموسكو منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

من جانبه، أعلن الوسيط الاوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينتس أن جنود بلاده الذين تم تبادلهم الاثنين “غالبيتهم وقعوا في الأسر” منذ عام 2022.

– المفاوضات في طريق مسدود –

منذ أكثر من ثلاث سنوات تتبادل روسيا وأوكرانيا الأسرى ورفات الجنود بانتظام.

وكان الطرفان المتحاربان تبادلا ألف شخص من كل جانب، عسكريين ومدنيين، في ختام الجولة الجديدة الأولى من المفاوضات المباشرة في إسطنبول في أيار/مايو.

ومع ذلك، يبدو أن التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع أو حتى وقف لإطلاق النار، بعيدا كل البعد.

وليل الأحد الاثنين وقعت غارات روسية كما يحدث يوميا تقريبا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت رقما قياسيا من المسيرات المتفجرة على أوكرانيا بلغ 479 طائرة مسيرة.

وبالأمس أعلن الجيش الروسي أنه هاجم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية المتاخمة لمدينتي دونيتسك وزابوريجيا الخاضعتين جزئيا للسيطرة الروسية، في سابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

وتستمر روسيا في طرح مطالب صعبة وتحديدا تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي ضمتها والتخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وترفض الهدنة “غير المشروطة” لمدة 30 يوما التي اقترحتها كييف والأوروبيون، معتبرة أنها ستسمح للقوات الأوكرانية بأن تعيد تسليح نفسها بفضل الإمدادات الغربية.

من جانبها، تطالب أوكرانيا بانسحاب القوات الروسية من أراضيها وبتقديم “ضمانات أمنية” من الغرب، سواء كان ذلك من خلال نشر قوات أو إبرام اتفاقات عسكرية. وتصف المطالب الروسية بأنها بمثابة “إنذارات”.

في كانون الأول/ديسمبر 2024، قدرت السلطات الأوكرانية أن روسيا تحتجز أكثر من 16 ألف مدني أوكراني، دون تحديد عدد الأسرى العسكريين. ولم يتم الكشف عن عدد الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. وقال عدد من الجنود الأوكرانيين لوكالة فرانس برس إنهم تعرضوا للتعذيب في الأسر.

بور/ليل/ص ك