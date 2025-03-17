بدل مالي لتسلق المسارات الأربعة في جبل فوجي اعتبارا من الصيف

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سيُفرض على المتنزهين الذين يحاولون تسلق أيٍّ من مسارات جبل فوجي الرئيسية الأربعة رسوم دخول قدرها 4000 ين (27 دولارا) ابتداءً من الصيف المقبل، بموجب قانون أقرّته السلطات المحلية الاثنين.

أثار التدفق القياسي للسياح الأجانب إلى اليابان قلقا بشأن الاكتظاظ على أعلى جبل في البلاد، بعدما كان موقعا هادئا للحج.

في العام الماضي، فرضت منطقة ياماناشي التي يتبع لها جبل فوجي، رسوم دخول قدرها 2000 ين (14 دولارا) بالإضافة إلى تبرع اختياري لمسار يوشيدا، أشهر مسارات المشي في الجبل البركاني النشط.

كذلك، فرض المسؤولون، حرصا منهم على السلامة ودرءا للأضرار البيئية على منحدرات فوجي المهيبة، حدا أقصى لعدد الأشخاص المسموح دخولهم الموقع يوميا، مع استحداث نظام للحجوزات عبر الإنترنت على هذا المسار.

ستُضاعف رسوم مسار يوشيدا لموسم التسلق من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر هذا العام، بينما أقرّت منطقة شيزوكا المجاورة مشروع قانون الاثنين لفرض رسوم قدرها 4000 ين على مساراتها الثلاثة، بعدما كانت مجانية سابقا.

وقد ساهمت القيود الجديدة في انخفاض عدد المتسلقين في جبل فوجي إلى 204 آلاف و316 العام الماضي، بعدما بلغ 221 ألفا و322 عام 2023، وفق بيانات وزارة البيئة.

وعلى الرغم من أن أعداد المتسلقين لا تزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن ناتسوكو سوداياما، المسؤولة في محافظة شيزوكا، صرحت لوكالة فرانس برس بأن “200 ألف متسلق عدد هائل”.

وأضافت “لا يوجد جبل آخر في اليابان يجذب هذا العدد الكبير من الناس في غضون شهرين فقط. لذا، من الضروري فرض بعض القيود لضمان سلامتهم”.

يُغطى جبل فوجي بالثلوج معظم أيام السنة، ولكن خلال موسم المشي الصيفي، يتسلق كثر منحدراته الصخرية شديدة الانحدار طوال الليل لمشاهدة شروق الشمس.

وقد خُلّد هذا الجبل في أعمال فنية لا تُحصى، بينها لوحة “الموجة العظيمة” لهوكوساي. ويعود آخر ثوران لبركان جبل فوجي إلى حوالى 300 عام.

تمو/جك/غ ر