برنامج الأغذية العالمي يحث إسرائيل على الإسراع بالموافقة على دخول الشاحنات لغزة

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال مسؤول كبير ببرنامج الأغذية العالمي يوم الأحد إن البرنامج التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى موافقة إسرائيل سريعا على تحرك شاحناته إلى غزة ليستفيد من الهدن الإنسانية في القتال التي أعلنت عنها إسرائيل.

وفي مواجهة تنديد عالمي متزايد مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن مجاعة تستشري على نطاق واسع في غزة، قالت إسرائيل يوم الأحد إنها ستوقف العمليات العسكرية لعشر ساعات يوميا في أجزاء من القطاع وستسمح بممرات جديدة للمساعدات.

وقال روس سميث، مدير قسم الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، لرويترز يوم الأحد “لا نحتاج إلى مجرد كلام، وإنما إلى أفعال هناك. نحن بحاجة إلى الحصول على تصاريح وموافقات سريعة حقا. إذا كانت الهدن ستستمر لعشر ساعات، فلن نتمكن من الاستفادة من فترات التوقف (في القتال) هذه”.

ولم ترد وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وكالة تنسيق المساعدات العسكرية الإسرائيلية، بعد على طلب للتعليق.

ومنذ أن رفعت إسرائيل الحصار الذي استمر 11 أسبوعا على غزة في 19 مايو أيار وسمحت للعملية الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة باستئناف عمليات التسليم المحدودة للمساعدات، كانت الشكوى الرئيسية للمنظمة الدولية هي تأخر إسرائيل طويلا في السماح للقوافل بمغادرة نقاط العبور لنقل المساعدات إلى المستودعات ونقاط التوزيع داخل غزة.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أقل من ثمانية بالمئة فقط من أصل 1718 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي وصلت إلى وجهتها داخل غزة خلال الأسابيع العشرة تقريبا منذ أن رفعت إسرائيل حصارها. أما النسبة المتبقية فتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها نُهبت “إما سلميا من قبل الجائعين أو بالقوة من قبل جهات مسلحة في أثناء العبور”.

وتطلب إسرائيل من الأمم المتحدة وكيانات أخرى تفريغ مساعداتها عند المعبر ثم إرسال شاحنات من داخل غزة لجمع تلك الإمدادات ونقلها في أنحاء القطاع الذي مزقته الحرب، حيث لا يزال هناك نحو 2.1 مليون شخص.

وقال سميث “يستطيع الجميع رؤيتها (الشاحنات) وهي تدخل، فيعلم الناس أن الطعام على وشك التحميل، فيبدأون بالانتظار والتزاحم”، مضيفا أن بعض القوافل قد تنتظر حتى 20 ساعة قبل أن تمنحها إسرائيل الضوء الأخضر لدخول غزة.

وأضاف “إذا توقفت (الشاحنات) هناك عشر 10 ساعات، للتحميل والانتظار، فسيكون لديك عندها 10 آلاف شخص يتزاحمون في الخارج”.

وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل غزة، وتقول إنها تسمح بدخول مساعدات غذائية كافية إلى القطاع، حيث تخوض حربا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ ما يقرب من 22 شهرا. وتتهم حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة. وتقول الأمم المتحدة إنها لم تر أدلة على تحويل حماس لمسار المساعدات بشكل جماعي في غزة.

وقال مصدر أردني رسمي إن الأردن والإمارات أسقطتا 25 طنا من المساعدات بالمظلات على قطاع غزة يوم الأحد في أول عملية إنزال جوي لهما منذ شهور، مضيفا أن عمليات إنزال من هذا القبيل ليست بديلا عن التسليم البري.

وقال سميث إن إسقاط المساعدات جوا أمر “رمزي تماما في أحسن الأحوال”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما شن مقاتلو حماس هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية تحيط بالقطاع، تشير بيانات إسرائيلية إلى أنه أفضى إلى مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى القطاع.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن نحو 60 ألف فلسطيني لقوا حتفهم منذ ذلك الحين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.