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بريطانيا: طائراتنا ساهمت في منع مزيد من التصعيد بالشرق الأوسط

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لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الأربعاء إن اثنتين من طائراتها المقاتلة وطائرة إمداد بالوقود في الجو لعبت دورا يوم الثلاثاء في جهود منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط لكن الطائرات لم تشتبك مع أي هدف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية على منصة إكس “ساهمت طائرتان مقاتلتان من طراز تايفون من سلاح الجو الملكي وطائرة إمداد بالوقود في الجو من طراز فوييجر في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، مما يدل على التزام المملكة المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل”.

وأضافت الوزارة أن الطائرات “بسبب طبيعة هذا الهجوم، لم تشتبك مع أي هدف، لكنها لعبت دورا مهما في الردع على النطاق الأوسع وجهود تفادي مزيد من التصعيد”.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء للثأر من حملة إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية الحليفة لطهران. وتوعدت إسرائيل بتوجيه “رد مؤلم” لعدوها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، في رد على سؤال عن مدى استعداد بريطانيا لاستخدام جيشها لمساعدة إسرائيل. 

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