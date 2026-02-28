The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بريطانيا: يجب عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت بريطانيا اليوم السبت إنه يجب عدم السماح لإيران أبدا بتطوير أسلحة نووية، وإنها مستعدة للدفاع عن مصالحها، وذلك في ظل شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية ضد إيران.

وقال مصدر حكومي إن بريطانيا لم تشارك في الضربات وإن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيعقد اجتماعا طارئا اليوم.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان “يجب عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، ولهذا السبب نواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عن طريق التفاوض”.

وأضاف “في إطار التزاماتنا الطويلة الأمد تجاه أمن حلفائنا في الشرق الأوسط، لدينا مجموعة من القدرات الدفاعية في المنطقة، والتي قمنا بتعزيزها مؤخرا. نحن على استعداد لحماية مصالحنا”.

وقال إن بريطانيا لا تريد أن تشهد مزيدا من التصعيد نحو صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وجاء في البيان أن الأولوية الفورية لبريطانيا هي سلامة رعاياها في المنطقة وأنها ستقدم المساعدة القنصلية.

وأصدرت الحكومة اليوم إخطارا تنصح فيه بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد أن نصحت أمس الجمعة بعدم السفر إلا للضرورة إلى تلك المناطق.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية