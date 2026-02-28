بريطانيا: يجب عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية

لندن 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت بريطانيا اليوم السبت إنه يجب عدم السماح لإيران أبدا بتطوير أسلحة نووية، وإنها مستعدة للدفاع عن مصالحها، وذلك في ظل شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية ضد إيران.

وقال مصدر حكومي إن بريطانيا لم تشارك في الضربات وإن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيعقد اجتماعا طارئا اليوم.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان “يجب عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، ولهذا السبب نواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عن طريق التفاوض”.

وأضاف “في إطار التزاماتنا الطويلة الأمد تجاه أمن حلفائنا في الشرق الأوسط، لدينا مجموعة من القدرات الدفاعية في المنطقة، والتي قمنا بتعزيزها مؤخرا. نحن على استعداد لحماية مصالحنا”.

وقال إن بريطانيا لا تريد أن تشهد مزيدا من التصعيد نحو صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وجاء في البيان أن الأولوية الفورية لبريطانيا هي سلامة رعاياها في المنطقة وأنها ستقدم المساعدة القنصلية.

وأصدرت الحكومة اليوم إخطارا تنصح فيه بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد أن نصحت أمس الجمعة بعدم السفر إلا للضرورة إلى تلك المناطق.

