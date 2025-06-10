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بريطانيا تؤكد فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن جفير وسموتريتش

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لندن (رويترز) – أكدت بريطانيا يوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على اثنين من الوزراء الإسرائيليين المنتمين لليمين المتطرف هما إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، ردا على ما وصفته بتحريضهما على العنف ضد التجمعات الفلسطينية.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان “حرض إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك”.

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