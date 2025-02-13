بريطانيا تعتزم تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد

reuters_tickers

1دقيقة

لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الخميس إنها ستعدل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز الحكومة السابقة.

وقال ستيفن داوتي وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار “نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضاف “لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري”.