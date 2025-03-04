بريطانيا تعتزم وضع إيران عند المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي

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لندن (رويترز) – قال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستضع الدولة الإيرانية بما في ذلك أجهزة مخابراتها والحرس الثوري على المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد بالبلاد.

وتصف بريطانيا نظام تسجيل النفوذ الأجنبي بأنه نظام من مستويين لتعزيز قدرة النظام السياسي في المملكة المتحدة على مواجهة النفوذ الأجنبي السري وتوفير ضمانات أكبر بشأن أنشطة قوى أو كيانات أجنبية معينة تشكل خطرا على الأمن القومي.