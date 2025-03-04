بريطانيا تعتزم وضع إيران في أعلى مستوى من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي

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لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الثلاثاء إنها ستطلب من الدولة الإيرانية تسجيل كل ما تفعله لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا، مما سيعرض طهران لمستوى أعلى من التدقيق فيما وصُف بأنه نشاط عدائي متزايد.

وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس إنه سيضع الدولة الإيرانية بما في ذلك أجهزة مخابراتها والحرس الثوري في المستوى المعزز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد بالبلاد.

وأضاف أمام البرلمان “النظام الإيراني يستهدف المعارضين، ويستهدف مؤسسات إعلامية وصحفيين يغطون القمع العنيف الذي يمارسه النظام”.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قال رئيس وكالة الاستخبارات الأمنية المعنية بالأمن القومي بالمملكة المتحدة (إم.آي5) إن الوكالة والشرطة تعاملتا منذ يناير كانون الثاني 2022 مع 20 مؤامرة مدعومة من إيران لخطف أو قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في بريطانيا تعتبرهم طهران تهديدا.

وذكرت وثيقة حكومية أن نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الذي من المتوقع تدشينه في الصيف يقتضي “تسجيل الترتيبات الخاصة بتنفيذ أنشطة تأثير سياسي في المملكة المتحدة بتوجيه من قوة أجنبية”.

ويتيح المستوى “المعزز” من التدقيق لوزير كبير بإلزام بعض الدول بتسجيل مجموعة أوسع من الأنشطة لحماية مصالح بريطانيا.

وقالت الحكومة إن عدم التسجيل عند اقتضاء الحاجة يعد جريمة جنائية. ولا يمنع النظام ممارسة الأنشطة المسجلة وفق القواعد المتبعة.

وقال جارفيس إن إيران “أصبحت متزايدة الجسارة، وتعمل بجرأة أكبر لتعزيز أهدافها وتقويض أهدافنا. ويدل على هذا حقيقة أن العمل المباشر ضد أهداف المملكة المتحدة تزايد بشدة في السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف “من الواضح أن هذه المؤامرات هي استراتيجية متعمدة من النظام الإيراني لقمع الانتقادات من خلال الترهيب والخوف. وهذه التهديدات غير مقبولة. يتعين التصدي لها في كل مناسبة وسيجري هذا التصدي”.

ولم ترد السفارة الإيرانية في لندن بعد على طلب تعليق مرسل بالبريد الإلكتروني.

في عام 2023، أُدين مواطن نمساوي بتنفيذ “استطلاع معاد” على مقر في لندن لقناة إيران الدولية التي تنتقد الحكومة الإيرانية.

وفي مارس آذار التالي، تعرض صحفي بريطاني من أصل إيراني يعمل في قناة إيران الدولية لإصابات في ساقه في هجوم بالقرب من منزله في لندن.

ودفع هذا شرطة مكافحة الإرهاب إلى إجراء تحقيق في علاقة استهدافه بعمله في شبكة الأخبار التلفزيونية.